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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775113495.html
Москва настроена на диалог с Киевом, заявили в МИД
Москва настроена на диалог с Киевом, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022
Москва настроена на диалог с Киевом, заявили в МИД
Москва всегда была настроена на диалог и приняла решение о контактах с Киевом, несмотря на все то, что было содеяно украинским режимом, заявила в пятницу... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:24
2022-02-25T17:38
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
донбасс
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москва всегда была настроена на диалог и приняла решение о контактах с Киевом, несмотря на все то, что было содеяно украинским режимом, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента."Очередное видеообращение Зеленского относительно возможности ведения переговоров: несмотря на оценку всей его так называемой деятельности и всего того, что под его руководством этот режим там (на Украине) сотворил, решение о возможности проведения контактов и формировании делегации было очень оперативно принято (российской стороной) и публично об этом заявлено", - сказала Захарова на брифинге."Это к вопросу относительно того, кто возводит какие стены и кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров, мы умеем отделять эмоции от профессионализма", - резюмировала она.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/status-1775027731.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, донбасс
17:24 25.02.2022 (обновлено: 17:38 25.02.2022)
 
Москва настроена на диалог с Киевом, заявили в МИД

МИД: Россия настроена на диалог с Украиной, несмотря на все содеянное Киевом

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москва всегда была настроена на диалог и приняла решение о контактах с Киевом, несмотря на все то, что было содеяно украинским режимом, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле оценили заявление Зеленского о нейтральном статусе Украины
"Очередное видеообращение Зеленского относительно возможности ведения переговоров: несмотря на оценку всей его так называемой деятельности и всего того, что под его руководством этот режим там (на Украине) сотворил, решение о возможности проведения контактов и формировании делегации было очень оперативно принято (российской стороной) и публично об этом заявлено", - сказала Захарова на брифинге.
"Это к вопросу относительно того, кто возводит какие стены и кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров, мы умеем отделять эмоции от профессионализма", - резюмировала она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 16:11
США отказались от диалога с Россией по Украине, заявила Захарова
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария ЗахароваУкраинаДонбасс
 
 
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