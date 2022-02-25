https://ria.ru/20220225/ukraina-1775113495.html
Москва настроена на диалог с Киевом, заявили в МИД
Москва настроена на диалог с Киевом, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022
Москва настроена на диалог с Киевом, заявили в МИД
Москва всегда была настроена на диалог и приняла решение о контактах с Киевом, несмотря на все то, что было содеяно украинским режимом, заявила в пятницу... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:24
2022-02-25T17:24
2022-02-25T17:38
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москва всегда была настроена на диалог и приняла решение о контактах с Киевом, несмотря на все то, что было содеяно украинским режимом, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента."Очередное видеообращение Зеленского относительно возможности ведения переговоров: несмотря на оценку всей его так называемой деятельности и всего того, что под его руководством этот режим там (на Украине) сотворил, решение о возможности проведения контактов и формировании делегации было очень оперативно принято (российской стороной) и публично об этом заявлено", - сказала Захарова на брифинге."Это к вопросу относительно того, кто возводит какие стены и кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров, мы умеем отделять эмоции от профессионализма", - резюмировала она.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/status-1775027731.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, украина, донбасс
17:24 25.02.2022 (обновлено: 17:38 25.02.2022)
Москва настроена на диалог с Киевом, заявили в МИД
МИД: Россия настроена на диалог с Украиной, несмотря на все содеянное Киевом
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Москва всегда была настроена на диалог и приняла решение о контактах с Киевом, несмотря на все то, что было содеяно украинским режимом, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что Россия
готова отправить в Минск
на переговоры с Украиной
свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента.
"Очередное видеообращение Зеленского относительно возможности ведения переговоров: несмотря на оценку всей его так называемой деятельности и всего того, что под его руководством этот режим там (на Украине) сотворил, решение о возможности проведения контактов и формировании делегации было очень оперативно принято (российской стороной) и публично об этом заявлено", - сказала Захарова на брифинге.
"Это к вопросу относительно того, кто возводит какие стены и кто какие переговоры срывает. Никогда не срывали никаких переговоров, мы умеем отделять эмоции от профессионализма", - резюмировала она.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков