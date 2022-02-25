16:49 25.02.2022 (обновлено: 16:57 25.02.2022)
Спецоперация России не угрожает мирным жителям Украины, заявили в МИД
Представитель МИД Захарова: спецоперация России не несет угрозы мирным жителям Украины
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специальная военная операция России не создает никакой угрозы гражданскому населению на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотелось бы особо подчеркнуть, что в ходе проводящейся сейчас на Украине специальной военной операции российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам страны. Выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация вооруженных сил Украины. Никакой угрозы гражданскому населению никто специально не создает", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Опубликовано: Кирилл Волков