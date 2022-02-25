https://ria.ru/20220225/ukraina-1775103702.html

Спецоперация России не угрожает мирным жителям Украины, заявили в МИД

Спецоперация России не угрожает мирным жителям Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022

Спецоперация России не угрожает мирным жителям Украины, заявили в МИД

Специальная военная операция России не создает никакой угрозы гражданскому населению на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:49

2022-02-25T16:49

2022-02-25T16:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

россия

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специальная военная операция России не создает никакой угрозы гражданскому населению на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотелось бы особо подчеркнуть, что в ходе проводящейся сейчас на Украине специальной военной операции российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам страны. Выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация вооруженных сил Украины. Никакой угрозы гражданскому населению никто специально не создает", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.

https://ria.ru/20220225/kiev-1775076593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова