Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775103702.html
Спецоперация России не угрожает мирным жителям Украины, заявили в МИД
Спецоперация России не угрожает мирным жителям Украины, заявили в МИД - РИА Новости, 25.02.2022
Спецоперация России не угрожает мирным жителям Украины, заявили в МИД
Специальная военная операция России не создает никакой угрозы гражданскому населению на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:49
2022-02-25T16:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
россия
украина
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_b45d0afdeab12d7002cefa62c3e56a19.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специальная военная операция России не создает никакой угрозы гражданскому населению на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотелось бы особо подчеркнуть, что в ходе проводящейся сейчас на Украине специальной военной операции российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам страны. Выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация вооруженных сил Украины. Никакой угрозы гражданскому населению никто специально не создает", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
https://ria.ru/20220225/kiev-1775076593.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135807/60/1358076084_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_f587f55be93f9d70be19e49b6887adac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, россия, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
16:49 25.02.2022 (обновлено: 16:57 25.02.2022)
 
Спецоперация России не угрожает мирным жителям Украины, заявили в МИД

Представитель МИД Захарова: спецоперация России не несет угрозы мирным жителям Украины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Специальная военная операция России не создает никакой угрозы гражданскому населению на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотелось бы особо подчеркнуть, что в ходе проводящейся сейчас на Украине специальной военной операции российские Вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам страны. Выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация вооруженных сил Украины. Никакой угрозы гражданскому населению никто специально не создает", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Конашенков: Никаких ударов по жилым кварталам украинской столицы наносить не будут - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны пообещало не наносить удары по жилым кварталам Киева
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала