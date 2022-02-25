https://ria.ru/20220225/ukraina-1775096483.html

Президент Польши призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия

Президент Польши призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия - РИА Новости, 25.02.2022

Президент Польши призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны запада поставлять на Украину больше оружия. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:28

2022-02-25T16:28

2022-02-25T16:28

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

чехия

варшава

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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал страны запада поставлять на Украину больше оружия."Мы должны сильнее поддерживать Украину. Особенно поставками оружия", - заявил Дуда в Варшаве, открывая внеочередной саммит стран Бухарестской девятки.Формат Бухарестской девятки объединяет девять стран Центральной и Восточной Европы - Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/polsha-1775089778.html

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чехия

варшава

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, россия, чехия, варшава