https://ria.ru/20220225/ukraina-1775096483.html
Президент Польши призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия
Президент Польши призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия - РИА Новости, 25.02.2022
Президент Польши призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия
Президент Польши Анджей Дуда призвал страны запада поставлять на Украину больше оружия. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:28
2022-02-25T16:28
2022-02-25T16:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
чехия
варшава
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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал страны запада поставлять на Украину больше оружия."Мы должны сильнее поддерживать Украину. Особенно поставками оружия", - заявил Дуда в Варшаве, открывая внеочередной саммит стран Бухарестской девятки.Формат Бухарестской девятки объединяет девять стран Центральной и Восточной Европы - Болгария, Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Чехия.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/polsha-1775089778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, россия, чехия, варшава
Президент Польши призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия
Президент Польши Дуда призвал страны Запада поставлять на Украину больше оружия