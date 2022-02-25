https://ria.ru/20220225/ukraina-1775088116.html

Националисты действуют как заградотряды, заявили в Минобороны

Националисты действуют как заградотряды, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.02.2022

Националисты действуют как заградотряды, заявили в Минобороны

Националисты, внедренные в штатные подразделения украинской армии, выявляют неблагонадежных военных и действуют в качестве заградительных отрядов, заявил... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:03

2022-02-25T16:03

2022-02-25T16:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Националисты, внедренные в штатные подразделения украинской армии, выявляют неблагонадежных военных и действуют в качестве заградительных отрядов, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков."Националисты выявляют неблагонадежных среди украинских военнослужащих. А в случае принятия командирами подразделений ВСУ решений об отходе с занимаемых рубежей действуют в качестве заградительных отрядов", - сказал Конашенков.Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775077309.html

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775076234.html

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украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины