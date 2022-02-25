https://ria.ru/20220225/ukraina-1775077309.html
СБУ внедрила националистов в части ВСУ, заявили в Минобороны
СБУ внедрила националистов в части ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.02.2022
СБУ внедрила националистов в части ВСУ, заявили в Минобороны
Служба безопасности Украины внедрила группы националистов в штатные воинские части вооруженных сил страны, заявил журналистам в пятницу официальный... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:35
2022-02-25T15:35
2022-02-25T15:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины внедрила группы националистов в штатные воинские части вооруженных сил страны, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков."Более того, заблаговременно Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775076234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
СБУ внедрила националистов в части ВСУ, заявили в Минобороны
В Минобороны заявили, что СБУ внедрила группы националистов в штатные части ВСУ