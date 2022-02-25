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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775077309.html
СБУ внедрила националистов в части ВСУ, заявили в Минобороны
СБУ внедрила националистов в части ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.02.2022
СБУ внедрила националистов в части ВСУ, заявили в Минобороны
Служба безопасности Украины внедрила группы националистов в штатные воинские части вооруженных сил страны, заявил журналистам в пятницу официальный... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:35
2022-02-25T15:35
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины внедрила группы националистов в штатные воинские части вооруженных сил страны, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков."Более того, заблаговременно Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775076234.html
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Дарья Буймова
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60
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
15:35 25.02.2022
 
СБУ внедрила националистов в части ВСУ, заявили в Минобороны

В Минобороны заявили, что СБУ внедрила группы националистов в штатные части ВСУ

© REUTERS / Gleb GaranichВоеннослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины внедрила группы националистов в штатные воинские части вооруженных сил страны, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
"Более того, заблаговременно Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку", - сказал Конашенков.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские националисты подрывают мосты, препятствуя отступлению
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 22:00
Путин: националисты приписывают себе заслуги завоевания независимой Украины
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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