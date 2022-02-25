https://ria.ru/20220225/ukraina-1775077309.html

СБУ внедрила националистов в части ВСУ, заявили в Минобороны

СБУ внедрила националистов в части ВСУ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 25.02.2022

СБУ внедрила националистов в части ВСУ, заявили в Минобороны

Служба безопасности Украины внедрила группы националистов в штатные воинские части вооруженных сил страны, заявил журналистам в пятницу официальный... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:35

2022-02-25T15:35

2022-02-25T15:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины внедрила группы националистов в штатные воинские части вооруженных сил страны, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков."Более того, заблаговременно Службой безопасности Украины в штатные воинские части украинских вооруженных сил были внедрены группы отъявленных националистов численностью 25-30 человек, прошедшие специальную подготовку", - сказал Конашенков.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1775076234.html

https://ria.ru/20220221/putin-1774181304.html

украина

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), украина