https://ria.ru/20220225/ukraina-1775062831.html

Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено

Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено - РИА Новости, 25.02.2022

Чудовище, порожденное Майданом, должно быть уничтожено

Казалось, что мы за прошедшие годы все узнали о постмайданной Украине и нас ничем нельзя удивить. Но первые сутки специальной военной операции России принесли... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:29

2022-02-25T15:29

2022-02-25T15:31

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Казалось, что мы за прошедшие годы все узнали о постмайданной Украине и нас ничем нельзя удивить. Но первые сутки специальной военной операции России принесли очередное и очень горькое открытие: все намного хуже, чем мы думали.Мы привыкли презирать украинские элиты. Считать их недалекими, жадными, безответственными, изворотливо-хитрыми, недоговороспособными и руководствующимися исключительно сиюминутными личными интересами. Война в Донбассе добавила в этот список кровожадность и отсутствие моральных ограничений в отношении тех, кого они считают своими врагами. Неслучайно за киевскими властями закрепился образ кровавых клоунов.Но прошедшие сутки добавили в эту картину таких штрихов, что стал очевидным катастрофический масштаб данных процессов. Постмайданное украинское государство превратилось в настоящего монстра, крайне опасного как для окружающих (и натравленного на Россию), так и для собственной страны.Первые часы российской спецоперации четко очертили ее принципы, цели и методы. Российские войска продемонстрировали максимально щадящий характер своих действий: точечные удары по военной инфраструктуре, бережное отношение к жизням не только гражданских лиц, но и украинских военнослужащих. Удары наносились настолько мощные, чтобы сразу дать понять грандиозность задействованных сил, которые делают безнадежным любое сопротивление.При этом нет вопросов к украинским военнослужащим, которые предпочли оказать сопротивление, даже осознавая, какая военная махина им противостоит. Наоборот, их верность присяге и долгу заслуживает уважения и в очередной раз показывает, что мы и впрямь один народ. Это очень по-русски — не сдаваться несмотря ни на что.Вот только к украинским властям счет совершенно иной.Государство обязано трезво смотреть на любую кризисную ситуацию. И в данном случае расклады для Киева были очевидны: Россия стремится действовать максимально гуманно — при этом ее военная мощь даже не в разы, а на порядки превышает возможности ВСУ.Единственно правильный выход в такой ситуации для любой ответственной власти: капитуляция, приказ своим войскам сложить оружие, а гражданам сохранять спокойствие. После этого даже можно было бы дать деру за границу, если есть опасение за собственные жизни, и там организовать украинское правительство в изгнании, что позволило бы припеваючи жить долгие годы.Вместо этого украинские власти не просто начали организовывать сопротивление силами армии, но и объявили всеобщую мобилизацию и — самое ужасное — раздали десятки тысяч стволов населению. А представители Киева начали фонтанировать советами гражданскому населению, как сопротивляться оккупантам, вроде рекомендаций сбрасывать с балконов своих квартир коктейли Молотова.Главным последствием этой политики станет обрушение Украины в хаос, превращение ее в кипящий кровавый котел. И чисто военные потери с обеих сторон окажутся тут малой частью жертв, хотя большинства из них можно было бы избежать, если бы в Киеве сидели ответственные, искренне радеющие за судьбу Украины и ее народа силы.Все остальное придется на жертвы разгула преступности, мародерства и бандитизма, поскольку, разумеется, основную часть оружия на руки получает разнообразный криминальный сброд.За годы после Майдана Украина почти полностью исчерпала запас прочности своей экономики. Инфраструктура быстро деградирует. При этом США не смогли реализовать свои намерения, связанные с превращением Украины в анти-Россию, в том числе из-за неспособности обуздать киевские элиты, в любой ситуации руководствующиеся только личными интересами и торпедировавшие из-за этого большую часть планов Запада.В результате, так и не сумев добиться от Киева нужной продуктивности, американцы явно сменили свои планы и решили ускорить впадение Украины в состояние хаоса. События последних месяцев — с накачиванием своего вассала оружием и одновременно с бросанием его на произвол судьбы — это очень хорошо показали.И вот это дикое поле — с накачанной за годы ненавистью к нашей стране и возможностями создать при небольшой помощи грязную ядерную бомбу — будет прямо под боком у России.Можно было бы возмутиться цинизмом Вашингтона, вот только куда более отвратительным тут выглядит киевский режим, который прямо сейчас — из сиюминутных личных выгод — приносит в жертву Молоху свою страну и свой народ.Ведь этим людям, принимающим решения от имени Украины, ничего не грозит. Они либо покинули уже страну, либо сделают это в самое ближайшее время.Оставив после себя кровавую баню.За эти сутки стала еще больше понятна правота государственного и военного руководства России, принявшего решение о спецоперации. Киевский режим должен быть демонтирован как несущий огромную опасность и для нас, и для самой Украины.Жалко только одно: что у России не было возможности сделать это раньше — до того, как монстр, порожденный Майданом, набрал на крови Донбасса такую силу.

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https://radiosputnik.ria.ru/20220225/peregovory-1775042991.html

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авторы, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, донбасс