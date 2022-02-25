https://ria.ru/20220225/ukraina-1775050089.html

Депутат Рады Кива назвал войну на Украине проигранной

Депутат Рады Кива назвал войну на Украине проигранной - РИА Новости, 25.02.2022

Депутат Рады Кива назвал войну на Украине проигранной

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива предложил создать переговорную группу для переговоров о прекращении... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:15

2022-02-25T14:15

2022-02-25T14:51

обострение ситуации в днр и лнр

илья кива

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

ситуация в днр и лнр

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КИЕВ, 24 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива предложил создать переговорную группу для переговоров о прекращении войны на Украине, которая уже проиграна."Нам нужно сегодня организовать переговорную группу, которая могла бы, имея опыт, знания, авторитет в обществе, сесть за стол и найти точки компромиссов, потому что война бессмысленна, война проиграна, танки РФ уже сегодня в Киеве и дальнейшее ее продолжение – это уничтожение своих людей", - сказал Кива в эфире телеканала 112. Он отметил, что первый шаг к прекращению войны – это сложение своих полномочий Зеленским, правительством и парламентом, второй – выход на переговоры.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

илья кива, в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация в днр и лнр