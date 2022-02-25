https://ria.ru/20220225/ukraina-1775049149.html

Россия не может признать демократическими власти Украины, заявил Лавров

Россия не может признать демократическими власти Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

Россия не может признать демократическими власти Украины, заявил Лавров

Россия не видит возможности признавать демократическим нынешнее украинское правительство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:13

2022-02-25T14:13

2022-02-25T14:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

луганская народная республика

украина

мид днр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия не видит возможности признавать демократическим нынешнее украинское правительство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главами МИД ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/naryshkin-1775040603.html

https://ria.ru/20220225/lavrov-1775035430.html

россия

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, мид днр