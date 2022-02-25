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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775049149.html
Россия не может признать демократическими власти Украины, заявил Лавров
Россия не может признать демократическими власти Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Россия не может признать демократическими власти Украины, заявил Лавров
Россия не видит возможности признавать демократическим нынешнее украинское правительство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:13
2022-02-25T14:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
мид днр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия не видит возможности признавать демократическим нынешнее украинское правительство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главами МИД ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/naryshkin-1775040603.html
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россия
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, мид днр
14:13 25.02.2022
 
Россия не может признать демократическими власти Украины, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия не видит возможности признавать демократическими власти Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия не видит возможности признавать демократическим нынешнее украинское правительство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главами МИД ДНР и ЛНР.
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Нарышкин: Россия вынуждена защищать себя и союзников самостоятельно
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия готова к переговорам, как только ВСУ сложат оружие, заявил Лавров
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаМИД ДНР
 
 
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