https://ria.ru/20220225/ukraina-1775049149.html
Россия не может признать демократическими власти Украины, заявил Лавров
Россия не может признать демократическими власти Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Россия не может признать демократическими власти Украины, заявил Лавров
Россия не видит возможности признавать демократическим нынешнее украинское правительство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:13
2022-02-25T14:13
2022-02-25T14:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
луганская народная республика
украина
мид днр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия не видит возможности признавать демократическим нынешнее украинское правительство, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы не видим возможности признавать демократическим правительство, которое угнетает и применяет методы геноцида к своему собственному народу", - сказал Лавров на пресс-конференции после переговоров с главами МИД ДНР и ЛНР.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/naryshkin-1775040603.html
https://ria.ru/20220225/lavrov-1775035430.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, украина, мид днр
Россия не может признать демократическими власти Украины, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия не видит возможности признавать демократическими власти Украины