https://ria.ru/20220225/ukraina-1775043323.html

Путин и Асад по телефону обсудили ситуацию на Украине

Путин и Асад по телефону обсудили ситуацию на Украине - РИА Новости, 25.02.2022

Путин и Асад по телефону обсудили ситуацию на Украине

Президент России Владимир Путин поговорил с президентом Сирии Башаром Асадом, который выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:01

2022-02-25T14:01

2022-02-25T14:07

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил с президентом Сирии Башаром Асадом, который выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции для защиты Донбасса, сообщает пресс-служба Кремля."По инициативе сирийской стороны состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. Президент Сирии выразил решительную поддержку проводимой Россией специальной военной операции для защиты мирного населения республик Донбасса, осудив при этом дестабилизирующую политику США и НАТО, которая в свое время привела к серьезной деградации обстановки и на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении."Поблагодарив Башара Асада за такую принципиальную позицию, Владимир Путин в свою очередь поделился оценками развития ситуации в контексте принятых и реализуемых Россией решений", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Также Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/obostrenie-1774603868.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, сирия, владимир путин, башар асад, украина