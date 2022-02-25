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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775040912.html
Операция на Украине предотвратит военный конфликт в Европе, заявил Нарышкин
Операция на Украине предотвратит военный конфликт в Европе, заявил Нарышкин - РИА Новости, 25.02.2022
Операция на Украине предотвратит военный конфликт в Европе, заявил Нарышкин
Операция России на Украине предотвратит более масштабный военный конфликт в Европе, заявил в пятницу директор Службы внешней РФ разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:54
2022-02-25T15:00
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
сергей нарышкин
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Операция России на Украине предотвратит более масштабный военный конфликт в Европе, заявил в пятницу директор Службы внешней РФ разведки Сергей Нарышкин."Специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциальный более масштабный военный конфликт в Европе", - сказал Нарышкин в эфире телеканала "Россия 24"."Специальная военная операция по спасению жителей Донецкой и Луганской народных республик - это результат длительного и тотального игнорирования Западом объективных интересов нашей страны в области безопасности", - отметил Нарышкин.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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ситуация в днр и лнр, в мире, украина, сергей нарышкин
13:54 25.02.2022 (обновлено: 15:00 25.02.2022)
 
Операция на Украине предотвратит военный конфликт в Европе, заявил Нарышкин

Глава СВР Нарышкин: операция на Украине предотвратит военный конфликт в Европе

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Операция России на Украине предотвратит более масштабный военный конфликт в Европе, заявил в пятницу директор Службы внешней РФ разведки Сергей Нарышкин.
"Специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциальный более масштабный военный конфликт в Европе", - сказал Нарышкин в эфире телеканала "Россия 24".
"Специальная военная операция по спасению жителей Донецкой и Луганской народных республик - это результат длительного и тотального игнорирования Западом объективных интересов нашей страны в области безопасности", - отметил Нарышкин.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСергей Нарышкин
 
 
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