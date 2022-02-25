https://ria.ru/20220225/ukraina-1775040912.html

Операция на Украине предотвратит военный конфликт в Европе, заявил Нарышкин

Операция на Украине предотвратит военный конфликт в Европе, заявил Нарышкин - РИА Новости, 25.02.2022

Операция на Украине предотвратит военный конфликт в Европе, заявил Нарышкин

Операция России на Украине предотвратит более масштабный военный конфликт в Европе, заявил в пятницу директор Службы внешней РФ разведки Сергей Нарышкин. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:54

2022-02-25T13:54

2022-02-25T15:00

обострение ситуации в днр и лнр

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сергей нарышкин

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Операция России на Украине предотвратит более масштабный военный конфликт в Европе, заявил в пятницу директор Службы внешней РФ разведки Сергей Нарышкин."Специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциальный более масштабный военный конфликт в Европе", - сказал Нарышкин в эфире телеканала "Россия 24"."Специальная военная операция по спасению жителей Донецкой и Луганской народных республик - это результат длительного и тотального игнорирования Западом объективных интересов нашей страны в области безопасности", - отметил Нарышкин.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ситуация в днр и лнр, в мире, украина, сергей нарышкин