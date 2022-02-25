13:54 25.02.2022 (обновлено: 15:00 25.02.2022)
Операция на Украине предотвратит военный конфликт в Европе, заявил Нарышкин
Глава СВР Нарышкин: операция на Украине предотвратит военный конфликт в Европе
Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Операция России на Украине предотвратит более масштабный военный конфликт в Европе, заявил в пятницу директор Службы внешней РФ разведки Сергей Нарышкин.
"Специальная военная операция в короткое время восстановит мир на Украине и предотвратит потенциальный более масштабный военный конфликт в Европе", - сказал Нарышкин в эфире телеканала "Россия 24".
"Специальная военная операция по спасению жителей Донецкой и Луганской народных республик - это результат длительного и тотального игнорирования Западом объективных интересов нашей страны в области безопасности", - отметил Нарышкин.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Варвара Скокшина