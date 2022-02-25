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Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы Украиной не управляли извне
Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы Украиной не управляли извне - РИА Новости, 25.02.2022
Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы Украиной не управляли извне
РФ заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть страной под внешним управлением и не использовалась как инструмент сдерживания Москвы, заявил министр... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:42
2022-02-25T13:42
2022-02-25T13:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. РФ заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть страной под внешним управлением и не использовалась как инструмент сдерживания Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы заинтересованы в том, чтобы... он (украинский народ) не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции."Причем внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять геноцид русских и использовать Украину как инструмент сдерживания России", - добавил российский министр.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лавров
Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы Украиной не управляли извне
Глава МИД Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы Украиной не управляли извне