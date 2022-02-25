https://ria.ru/20220225/ukraina-1775036983.html

Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы Украиной не управляли извне

Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы Украиной не управляли извне - РИА Новости, 25.02.2022

Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы Украиной не управляли извне

РФ заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть страной под внешним управлением и не использовалась как инструмент сдерживания Москвы, заявил министр... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:42

2022-02-25T13:42

2022-02-25T13:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. РФ заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть страной под внешним управлением и не использовалась как инструмент сдерживания Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы заинтересованы в том, чтобы... он (украинский народ) не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции."Причем внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять геноцид русских и использовать Украину как инструмент сдерживания России", - добавил российский министр.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, сергей лавров