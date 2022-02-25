Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775036983.html
Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы Украиной не управляли извне
Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы Украиной не управляли извне - РИА Новости, 25.02.2022
Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы Украиной не управляли извне
РФ заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть страной под внешним управлением и не использовалась как инструмент сдерживания Москвы, заявил министр... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:42
2022-02-25T13:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346566_0:115:3084:1850_1920x0_80_0_0_28a7b83a22a616ea1a532fd76031bdde.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. РФ заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть страной под внешним управлением и не использовалась как инструмент сдерживания Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы заинтересованы в том, чтобы... он (украинский народ) не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции."Причем внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять геноцид русских и использовать Украину как инструмент сдерживания России", - добавил российский министр.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760346566_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_4375f449234d118c8a552f21ad9ec4b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сергей лавров
13:42 25.02.2022
 
Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы Украиной не управляли извне

Глава МИД Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы Украиной не управляли извне

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. РФ заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть страной под внешним управлением и не использовалась как инструмент сдерживания Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы заинтересованы в том, чтобы... он (украинский народ) не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
"Причем внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять геноцид русских и использовать Украину как инструмент сдерживания России", - добавил российский министр.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала