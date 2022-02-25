https://ria.ru/20220225/ukraina-1775036732.html

Россия выступала за мирное решение кризиса на Украине, заявил Лавров

Россия выступала за мирное решение кризиса на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

Россия выступала за мирное решение кризиса на Украине, заявил Лавров

Россия всегда выступала за дипломатическое решение кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:42

2022-02-25T13:42

2022-02-25T13:42

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владислав дейнего

сергей лавров

донецкая народная республика

москва

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия всегда выступала за дипломатическое решение кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. На первых в истории переговорах присутствовали глава внешнеполитического ведомства Луганской Народной республики Владислав Дейнего и первый замминистра иностранных дел Донецкой Народной Республики Сергей Пересада."Мы всегда выступали за дипломатическое решение, именно Россия сыграла решающую роль, чтобы заложить надежную основу для дипломатического решения, имею ввиду минские договоренности, потому что до минских договоренностей Донецкая народная республика, Луганская народная республика, объявившие свою независимость, не хотели менять это решение, принятое их населением", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с представителями ЛНР и ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/demilitarizatsiya-1775026341.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владислав дейнего, сергей лавров, донецкая народная республика, москва, россия, ситуация в днр и лнр