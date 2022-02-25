Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775036732.html
Россия выступала за мирное решение кризиса на Украине, заявил Лавров
Россия выступала за мирное решение кризиса на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Россия выступала за мирное решение кризиса на Украине, заявил Лавров
Россия всегда выступала за дипломатическое решение кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:42
2022-02-25T13:42
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владислав дейнего
сергей лавров
донецкая народная республика
москва
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_e9409e2d23606f19e8f89d2e7f906d16.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия всегда выступала за дипломатическое решение кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. На первых в истории переговорах присутствовали глава внешнеполитического ведомства Луганской Народной республики Владислав Дейнего и первый замминистра иностранных дел Донецкой Народной Республики Сергей Пересада."Мы всегда выступали за дипломатическое решение, именно Россия сыграла решающую роль, чтобы заложить надежную основу для дипломатического решения, имею ввиду минские договоренности, потому что до минских договоренностей Донецкая народная республика, Луганская народная республика, объявившие свою независимость, не хотели менять это решение, принятое их населением", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с представителями ЛНР и ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/demilitarizatsiya-1775026341.html
донецкая народная республика
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774649859_394:0:3123:2047_1920x0_80_0_0_13f183469a95c74a5476795dae714329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владислав дейнего, сергей лавров, донецкая народная республика, москва, россия, ситуация в днр и лнр
13:42 25.02.2022
 
Россия выступала за мирное решение кризиса на Украине, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что Россия всегда выступала за мирное решение кризиса на Украине

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева. 24 февраля 2022
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. 24 февраля 2022. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия всегда выступала за дипломатическое решение кризиса на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. На первых в истории переговорах присутствовали глава внешнеполитического ведомства Луганской Народной республики Владислав Дейнего и первый замминистра иностранных дел Донецкой Народной Республики Сергей Пересада.
"Мы всегда выступали за дипломатическое решение, именно Россия сыграла решающую роль, чтобы заложить надежную основу для дипломатического решения, имею ввиду минские договоренности, потому что до минских договоренностей Донецкая народная республика, Луганская народная республика, объявившие свою независимость, не хотели менять это решение, принятое их населением", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с представителями ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Лавров: Россия обеспечит демилитаризацию Украины - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия обеспечит демилитаризацию Украины, заявил Лавров
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладислав ДейнегоСергей ЛавровДонецкая Народная РеспубликаМоскваРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала