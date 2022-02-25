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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775026637.html
НАТО полезла напролом на Украину, заявил Лавров
НАТО полезла напролом на Украину, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
НАТО полезла напролом на Украину, заявил Лавров
Западу и режиму в Киеве нужно было думать о желаниях украинцев в 2008 году, когда впервые прозвучала идея о будущем членстве Украины в НАТО, но альянс "полез... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:21
2022-02-25T13:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
нато
сергей лавров
грузия
бухарест
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Западу и режиму в Киеве нужно было думать о желаниях украинцев в 2008 году, когда впервые прозвучала идея о будущем членстве Украины в НАТО, но альянс "полез напролом", чтобы подчинить восток страны прозападному курсу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как быть с желаниями украинцев, которые хотят и туда, и сюда? Надо было об этом думать с самого начала, когда в 2008 году президент Путин на саммите Россия-НАТО в Бухаресте предупреждал о том, чтобы трижды подумали члены Североатлантического альянса, прежде чем записывать с гордостью, что Украина и Грузия будут в НАТО", - сказал Лавров на пресс-конференции.Он отметил, что российский лидер предупреждал тогда. "Но наши натовские коллеги без всяких эвфемизмов полезли "напролом", имея однозначную цель подчинить русскоязычный русскокультурный восток Украины прозападному бандеровскому менталитету. Очевидно, что именно тогда эта цель уже была поставлена", - отметил Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, нато, сергей лавров, грузия, бухарест
13:21 25.02.2022 (обновлено: 13:48 25.02.2022)
 
НАТО полезла напролом на Украину, заявил Лавров

Глава МИД России Лавров: НАТО полезла напролом на Украину, чтобы подчинить восток страны

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Западу и режиму в Киеве нужно было думать о желаниях украинцев в 2008 году, когда впервые прозвучала идея о будущем членстве Украины в НАТО, но альянс "полез напролом", чтобы подчинить восток страны прозападному курсу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как быть с желаниями украинцев, которые хотят и туда, и сюда? Надо было об этом думать с самого начала, когда в 2008 году президент Путин на саммите Россия-НАТО в Бухаресте предупреждал о том, чтобы трижды подумали члены Североатлантического альянса, прежде чем записывать с гордостью, что Украина и Грузия будут в НАТО", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Он отметил, что российский лидер предупреждал тогда. "Но наши натовские коллеги без всяких эвфемизмов полезли "напролом", имея однозначную цель подчинить русскоязычный русскокультурный восток Украины прозападному бандеровскому менталитету. Очевидно, что именно тогда эта цель уже была поставлена", - отметил Лавров.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лавров обвинил Зеленского во лжи по поводу нейтрального статуса Украины
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаНАТОСергей ЛавровГрузияБухарест
 
 
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