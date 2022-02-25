https://ria.ru/20220225/ukraina-1775026637.html

НАТО полезла напролом на Украину, заявил Лавров

НАТО полезла напролом на Украину, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

НАТО полезла напролом на Украину, заявил Лавров

Западу и режиму в Киеве нужно было думать о желаниях украинцев в 2008 году, когда впервые прозвучала идея о будущем членстве Украины в НАТО, но альянс "полез... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:21

2022-02-25T13:21

2022-02-25T13:48

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Западу и режиму в Киеве нужно было думать о желаниях украинцев в 2008 году, когда впервые прозвучала идея о будущем членстве Украины в НАТО, но альянс "полез напролом", чтобы подчинить восток страны прозападному курсу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Как быть с желаниями украинцев, которые хотят и туда, и сюда? Надо было об этом думать с самого начала, когда в 2008 году президент Путин на саммите Россия-НАТО в Бухаресте предупреждал о том, чтобы трижды подумали члены Североатлантического альянса, прежде чем записывать с гордостью, что Украина и Грузия будут в НАТО", - сказал Лавров на пресс-конференции.Он отметил, что российский лидер предупреждал тогда. "Но наши натовские коллеги без всяких эвфемизмов полезли "напролом", имея однозначную цель подчинить русскоязычный русскокультурный восток Украины прозападному бандеровскому менталитету. Очевидно, что именно тогда эта цель уже была поставлена", - отметил Лавров.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, украина, нато, сергей лавров, грузия, бухарест