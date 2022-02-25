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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775025944.html
Россия заинтересована в независимости украинского народа, заявил Лавров
Россия заинтересована в независимости украинского народа, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Россия заинтересована в независимости украинского народа, заявил Лавров
Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:19
2022-02-25T14:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. На первых в истории переговорах присутствовали глава внешнеполитического ведомства Луганской Народной республики Владислав Дейнего и первый замминистра иностранных дел Донецкой Народной Республики Сергей Пересада."Мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять все его многообразие и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять геноцид русских", - сказал Лавров по итогам переговоров с представителями ЛНР и ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Варвара Скокшина
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в мире, россия, украина, сергей лавров
13:19 25.02.2022 (обновлено: 14:18 25.02.2022)
 
Россия заинтересована в независимости украинского народа, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. На первых в истории переговорах присутствовали глава внешнеполитического ведомства Луганской Народной республики Владислав Дейнего и первый замминистра иностранных дел Донецкой Народной Республики Сергей Пересада.
"Мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять все его многообразие и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять геноцид русских", - сказал Лавров по итогам переговоров с представителями ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Боливии Рохелио Майтой - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 14:15В мире
Лавров назвал условие начала переговоров с Украиной
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаСергей Лавров
 
 
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