https://ria.ru/20220225/ukraina-1775025944.html

Россия заинтересована в независимости украинского народа, заявил Лавров

Россия заинтересована в независимости украинского народа, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

Россия заинтересована в независимости украинского народа, заявил Лавров

Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:19

2022-02-25T13:19

2022-02-25T14:18

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

сергей лавров

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. На первых в истории переговорах присутствовали глава внешнеполитического ведомства Луганской Народной республики Владислав Дейнего и первый замминистра иностранных дел Донецкой Народной Республики Сергей Пересада."Мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять все его многообразие и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять геноцид русских", - сказал Лавров по итогам переговоров с представителями ЛНР и ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/peregovory-1775050369.html

россия

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, сергей лавров