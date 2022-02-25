https://ria.ru/20220225/ukraina-1775025944.html
Россия заинтересована в независимости украинского народа, заявил Лавров
Россия заинтересована в независимости украинского народа, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Россия заинтересована в независимости украинского народа, заявил Лавров
Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:19
2022-02-25T13:19
2022-02-25T14:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Лавров в пятницу провел в Москве встречу с представителями МИД ЛНР и ДНР. На первых в истории переговорах присутствовали глава внешнеполитического ведомства Луганской Народной республики Владислав Дейнего и первый замминистра иностранных дел Донецкой Народной Республики Сергей Пересада."Мы заинтересованы в том, чтобы украинский народ был независимым, чтобы он имел правительство, которое будет представлять все его многообразие и чтобы он не был в ситуации, когда он находится под полным внешним управлением, заточенным на то, чтобы поощрять неонацизм, чтобы поощрять геноцид русских", - сказал Лавров по итогам переговоров с представителями ЛНР и ДНР.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/peregovory-1775050369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, сергей лавров
13:19 25.02.2022 (обновлено: 14:18 25.02.2022)
Россия заинтересована в независимости украинского народа, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия заинтересована в том, чтобы народ Украины был независимым