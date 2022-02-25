https://ria.ru/20220225/ukraina-1775024821.html

Никто не собирается оккупировать Украину, заявил Лавров

Никто не собирается оккупировать Украину, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

Никто не собирается оккупировать Украину, заявил Лавров

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что никто не собирается оккупировать Украину. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:15

2022-02-25T13:15

2022-02-25T13:38

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обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что никто не собирается оккупировать Украину.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, украина, донбасс, россия, москва, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)