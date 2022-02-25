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Киев готов к переговорам с Россией, вновь заявили в офисе Зеленского
Киев готов к переговорам с Россией, вновь заявили в офисе Зеленского - РИА Новости, 25.02.2022
Киев готов к переговорам с Россией, вновь заявили в офисе Зеленского
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк вновь заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, в том числе о нейтральном статусе, если готова... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:05
2022-02-25T13:05
2022-02-25T13:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк вновь заявил, что Киев готов к переговорам с Россией, в том числе о нейтральном статусе, если готова Москва.Ранее он также заявлял, что Украина готова к переговорам с РФ о нейтральном статусе, но должна получить гарантии безопасности."Если переговоры возможны, их нужно провести. Если в Москве скажут, что хотят переговоров, в том числе о нейтральном статусе, мы этого не боимся. Мы можем поговорить и об этом", - заявил Подоляк агентству Рейтер.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, москва, россия, украина
Киев готов к переговорам с Россией, вновь заявили в офисе Зеленского
Советник главы офиса Зеленского Подоляк повторил, что Киев готов к переговорам с Россией