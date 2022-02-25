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Запад выгораживает украинский режим, заявил Лавров

Запад выгораживает украинский режим, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

Запад выгораживает украинский режим, заявил Лавров

Запад выгораживает украинский режим, закрывая глаза на военные преступления Киева против мирного населения, действия украинской стороны и западных стран ввергли РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:14

2022-02-25T12:14

2022-02-25T12:38

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Запад выгораживает украинский режим, закрывая глаза на военные преступления Киева против мирного населения, действия украинской стороны и западных стран ввергли Украину в трагедию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все эти годы наши западные коллеги последовательно выгораживали украинский режим, закрывая глаза на военные преступления против мирного населения, закрывая глаза на убийства женщин, детей, стариков, на разрушения гражданской инфраструктуры и молчаливо поощряя бурное становление неонацизма и русофобии, что в итоге ввергло страну в трагедию", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД ЛНР Владиславом Дейнего и первым заместителем главы МИД ДНР Сергеем Пересадой.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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