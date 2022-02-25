https://ria.ru/20220225/ukraina-1774991104.html

В офисе Зеленского заявили, что все украинские порты и небо закрыты

В офисе Зеленского заявили, что все украинские порты и небо закрыты - РИА Новости, 25.02.2022

В офисе Зеленского заявили, что все украинские порты и небо закрыты

Ключевые дороги и автомагистрали Украины работают в штатном режиме, при этом все украинские порты и небо над страной закрыто, заявил советник главы офиса... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:30

2022-02-25T11:30

2022-02-25T11:45

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ключевые дороги и автомагистрали Украины работают в штатном режиме, при этом все украинские порты и небо над страной закрыто, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк."Ключевые дороги, основные магистрали работают в штатном режиме. Безусловно, есть на них какие-то пробки в ту или иную сторону, потому что панические настроения, к большому сожалению, они тоже есть... Что касается портов, все порты закрыты. Что касается авиасообщения, небо закрыто. Что касается "Укрзализныци" (железной дороги – ред.), то большинство рейсов курсируют в соответствии с расписанием", - сказал Подоляк на брифинге.

https://ria.ru/20220217/ukraina-1773335527.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ситуация в днр и лнр