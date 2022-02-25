https://ria.ru/20220225/ukraina-1774983401.html

Россия вывела из строя 118 военных объектов на Украине

Россия вывела из строя 118 военных объектов на Украине - РИА Новости, 25.02.2022

Россия вывела из строя 118 военных объектов на Украине

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:11

2022-02-25T11:11

2022-02-25T11:11

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации вывели из строя 118 объектов военной инфраструктуры Украины, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Накануне он сообщил, что на вечер четверга было выведено из строя 83 объекта."В ходе проведения специальной военной операции российскими Вооруженными Силами выведено из строя 118 военных объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них: 11 военных аэродромов, 13 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 14 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300 и "Оса", 36 радиолокационных станций", - сказал Конашенков.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины