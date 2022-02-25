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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774982490.html
Глава крымского парламента предложил Украине провести референдум
Глава крымского парламента предложил Украине провести референдум - РИА Новости, 25.02.2022
Глава крымского парламента предложил Украине провести референдум
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине сформировать новую власть и провести референдум с определением реальных границ государства. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:07
2022-02-25T11:07
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине сформировать новую власть и провести референдум с определением реальных границ государства."События на Украине на следующем этапе должны развиваться по такому сценарию: объединение всех здоровых сил, формирование новой власти, проведение референдума на территории Украины с определением реальных границ государства", - сказал Константинов на сессии крымского парламента.По его словам, будущее Украины – это страна антиНАТО, страна, в которой юридически закреплены соблюдение прав национальных общин и отказ от националистической идеологии."Обязательно должны быть осуждены судом все преступники, причастные к убийствам журналистов, политиков, всех несогласных с националистической идеологией, тысяч мирных людей в Донбассе. Это осуждение должно быть публичным", - заявил Константинов.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774980782.html
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владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире
11:07 25.02.2022
 
Глава крымского парламента предложил Украине провести референдум

Глава крымского парламента Константинов предложил Украине сформировать новую власть

© РИА Новости / Виктор ЛященкоПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Виктор Лященко
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине сформировать новую власть и провести референдум с определением реальных границ государства.
"События на Украине на следующем этапе должны развиваться по такому сценарию: объединение всех здоровых сил, формирование новой власти, проведение референдума на территории Украины с определением реальных границ государства", - сказал Константинов на сессии крымского парламента.
Машина с военными на одной из улиц в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава парламента Крыма призвал власти Украины прекратить сопротивление
По его словам, будущее Украины – это страна антиНАТО, страна, в которой юридически закреплены соблюдение прав национальных общин и отказ от националистической идеологии.
"Обязательно должны быть осуждены судом все преступники, причастные к убийствам журналистов, политиков, всех несогласных с националистической идеологией, тысяч мирных людей в Донбассе. Это осуждение должно быть публичным", - заявил Константинов.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид Киева. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам о нейтральном статусе
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассВ мире
 
 
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