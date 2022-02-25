https://ria.ru/20220225/ukraina-1774982490.html

Глава крымского парламента предложил Украине провести референдум

Глава крымского парламента предложил Украине провести референдум - РИА Новости, 25.02.2022

Глава крымского парламента предложил Украине провести референдум

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине сформировать новую власть и провести референдум с определением реальных границ государства. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:07

2022-02-25T11:07

2022-02-25T11:07

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине сформировать новую власть и провести референдум с определением реальных границ государства."События на Украине на следующем этапе должны развиваться по такому сценарию: объединение всех здоровых сил, формирование новой власти, проведение референдума на территории Украины с определением реальных границ государства", - сказал Константинов на сессии крымского парламента.По его словам, будущее Украины – это страна антиНАТО, страна, в которой юридически закреплены соблюдение прав национальных общин и отказ от националистической идеологии."Обязательно должны быть осуждены судом все преступники, причастные к убийствам журналистов, политиков, всех несогласных с националистической идеологией, тысяч мирных людей в Донбассе. Это осуждение должно быть публичным", - заявил Константинов.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774980782.html

https://ria.ru/20220225/peregovory-1774978872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, донбасс, в мире