https://ria.ru/20220225/ukraina-1774973668.html

Многие военнослужащие ВСУ слагают оружие, заявил Пушилин

Многие военнослужащие ВСУ слагают оружие, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.02.2022

Многие военнослужащие ВСУ слагают оружие, заявил Пушилин

Ряд военнослужащих Украины понимают бесперспективность сопротивления и сдаются, есть признаки, что ситуация меняется, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:36

2022-02-25T10:36

2022-02-25T10:54

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ряд военнослужащих Украины понимают бесперспективность сопротивления и сдаются, есть признаки, что ситуация меняется, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Есть некие признаки, что ситуация меняется, связано это и с тем, что ряд военнослужащих, не националистов, я подчеркиваю, а именно военнослужащих, они все же понимают бесперспективность и желают сдаваться живыми и вернуться к своим семьям, они все же сдаются, они складывают оружие", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, со стороны РФ, как это заявлялось ранее, для военнослужащих Украины создаются все условия, оказывается медицинская поддержка, после окончания боевых действий они смогут отправиться к своим семьям.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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украина

донбасс

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин