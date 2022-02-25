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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774973668.html
Многие военнослужащие ВСУ слагают оружие, заявил Пушилин
Многие военнослужащие ВСУ слагают оружие, заявил Пушилин - РИА Новости, 25.02.2022
Многие военнослужащие ВСУ слагают оружие, заявил Пушилин
Ряд военнослужащих Украины понимают бесперспективность сопротивления и сдаются, есть признаки, что ситуация меняется, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:36
2022-02-25T10:54
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ряд военнослужащих Украины понимают бесперспективность сопротивления и сдаются, есть признаки, что ситуация меняется, заявил глава ДНР Денис Пушилин."Есть некие признаки, что ситуация меняется, связано это и с тем, что ряд военнослужащих, не националистов, я подчеркиваю, а именно военнослужащих, они все же понимают бесперспективность и желают сдаваться живыми и вернуться к своим семьям, они все же сдаются, они складывают оружие", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, со стороны РФ, как это заявлялось ранее, для военнослужащих Украины создаются все условия, оказывается медицинская поддержка, после окончания боевых действий они смогут отправиться к своим семьям.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин
10:36 25.02.2022 (обновлено: 10:54 25.02.2022)
 
Многие военнослужащие ВСУ слагают оружие, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин: многие военнослужащие Украины понимают ситуацию и сдаются

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Ряд военнослужащих Украины понимают бесперспективность сопротивления и сдаются, есть признаки, что ситуация меняется, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Есть некие признаки, что ситуация меняется, связано это и с тем, что ряд военнослужащих, не националистов, я подчеркиваю, а именно военнослужащих, они все же понимают бесперспективность и желают сдаваться живыми и вернуться к своим семьям, они все же сдаются, они складывают оружие", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, со стороны РФ, как это заявлялось ранее, для военнослужащих Украины создаются все условия, оказывается медицинская поддержка, после окончания боевых действий они смогут отправиться к своим семьям.
Боец Народной милиции ДНР в окопе на западной окраине Донецка на линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 10:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Народная милиция ДНР готова дать гуманитарный коридор украинским военным
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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