08:37 25.02.2022 (обновлено: 08:54 25.02.2022)
Зеленский заявил, что Украина осталась одна
Президент Украины Зеленский заявил, что страна осталась одна, Россию не убедили санкции
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека, введенных накануне санкций "недостаточно", заявил Владимир Зеленский.
"Этим утром мы защищаем наше государство в одиночестве, как и вчера. Мощнейшие силы мира наблюдают издалека. Убедили ли Россию вчерашние санкции? Мы слышим ... и видим ... что этого недостаточно", - заявил Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Дарья Буймова