https://ria.ru/20220225/ukraina-1774925887.html

Заместитель генсека НАТО вызвал посла России в Бельгии

Заместитель генсека НАТО вызвал посла России в Бельгии - РИА Новости, 25.02.2022

Заместитель генсека НАТО вызвал посла России в Бельгии

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что пригласил посла России в Бельгии Александра Токовинина, чтобы довести позицию альянса по кризису вокруг... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T00:38

2022-02-25T00:38

2022-02-25T01:00

обострение ситуации в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что пригласил посла России в Бельгии Александра Токовинина, чтобы довести позицию альянса по кризису вокруг Украины.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, нато, бельгия, россия, донбасс