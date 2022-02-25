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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774925887.html
Заместитель генсека НАТО вызвал посла России в Бельгии
Заместитель генсека НАТО вызвал посла России в Бельгии - РИА Новости, 25.02.2022
Заместитель генсека НАТО вызвал посла России в Бельгии
Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что пригласил посла России в Бельгии Александра Токовинина, чтобы довести позицию альянса по кризису вокруг... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:38
2022-02-25T01:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
бельгия
россия
донбасс
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что пригласил посла России в Бельгии Александра Токовинина, чтобы довести позицию альянса по кризису вокруг Украины.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Ольга Фомченкова
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в мире, нато, бельгия, россия, донбасс
00:38 25.02.2022 (обновлено: 01:00 25.02.2022)
 
Заместитель генсека НАТО вызвал посла России в Бельгии

Заместитель генсека НАТО Джоанэ вызвал посла России в Бельгии Токовинина

© Фото : NATOФлаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : NATO
Флаги государств-членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ сообщил, что пригласил посла России в Бельгии Александра Токовинина, чтобы довести позицию альянса по кризису вокруг Украины.
"Я изложил позицию НАТО: мы решительно осуждаем это ужасающее нападение. Действия России представляют серьезную угрозу для евроатлантической безопасности", - написал Джоанэ в Twitter.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 07:44
Запад отказался от Украины: что дальше?
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Первые итоги спецоперации вооруженных сил России на УкраинеПервые итоги спецоперации вооруженных сил России на Украине
Инфографика
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОБельгияРоссияДонбасс
 
 
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