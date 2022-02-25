https://ria.ru/20220225/ukraina-1774925328.html

Около 100 тысяч человек покинули дома на Украине, сообщили СМИ

Около 100 тысяч человек покинули дома на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2022

Около 100 тысяч человек покинули дома на Украине, сообщили СМИ

Около 100 тысяч человек покинули свои дома на Украине, еще несколько тысяч покинули страну на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины, сообщает... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T00:30

2022-02-25T00:30

2022-02-25T00:30

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украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Около 100 тысяч человек покинули свои дома на Украине, еще несколько тысяч покинули страну на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя УВКБ ООН."Мы считаем, что около 100 тысяч человек уже покинули свои дома, и возможно, являются внутренне перемещенными лицами, и несколько тысяч человек пересекли международные границы", - приводит агентство слова официального представителя УВКБ ООН Шабии Манту, не уточняя, в каком направлении они пересекали границу.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220225/oruzhie-1774923867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина