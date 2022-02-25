Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774925328.html
Около 100 тысяч человек покинули дома на Украине, сообщили СМИ
Около 100 тысяч человек покинули дома на Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.02.2022
Около 100 тысяч человек покинули дома на Украине, сообщили СМИ
Около 100 тысяч человек покинули свои дома на Украине, еще несколько тысяч покинули страну на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины, сообщает... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:30
2022-02-25T00:30
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774642263_0:267:3068:1993_1920x0_80_0_0_73bbdf9c59e2585d0cdc71f102d90be2.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Около 100 тысяч человек покинули свои дома на Украине, еще несколько тысяч покинули страну на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя УВКБ ООН."Мы считаем, что около 100 тысяч человек уже покинули свои дома, и возможно, являются внутренне перемещенными лицами, и несколько тысяч человек пересекли международные границы", - приводит агентство слова официального представителя УВКБ ООН Шабии Манту, не уточняя, в каком направлении они пересекали границу.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220225/oruzhie-1774923867.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774642263_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_8720981167d6978d7d0e70b21b87ad1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина
00:30 25.02.2022
 
Около 100 тысяч человек покинули дома на Украине, сообщили СМИ

AFP: около 100 тысяч человек покинули дома на Украине

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПоток автомобилей на выезде из Киева
Поток автомобилей на выезде из Киева - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Поток автомобилей на выезде из Киева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Около 100 тысяч человек покинули свои дома на Украине, еще несколько тысяч покинули страну на фоне спецоперации РФ по демилитаризации Украины, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя УВКБ ООН.
"Мы считаем, что около 100 тысяч человек уже покинули свои дома, и возможно, являются внутренне перемещенными лицами, и несколько тысяч человек пересекли международные границы", - приводит агентство слова официального представителя УВКБ ООН Шабии Манту, не уточняя, в каком направлении они пересекали границу.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
00:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские военные заявили, что используют полученное от Запада оружие
Опубликовано: Максим Горбачев
 
В миреРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала