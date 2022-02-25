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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774923429.html
Макрон призвал Путина завершить военную операцию на Украине
Макрон призвал Путина завершить военную операцию на Украине - РИА Новости, 25.02.2022
Макрон призвал Путина завершить военную операцию на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал его "незамедлительно завершить" военную операцию на... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:10
2022-02-25T00:23
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
украина
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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал его "незамедлительно завершить" военную операцию на Украине, несмотря на то что ранее Путин заявил, что эта военная операция - вынужденная мера, так как РФ не оставили шансов поступить иначе.Президенты РФ и Франции провели телефонный разговор в четверг вечером.Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Макрон "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи с событиями на Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, украина
00:10 25.02.2022 (обновлено: 00:23 25.02.2022)
 
Макрон призвал Путина завершить военную операцию на Украине

Елисейский дворец: Макрон призвал Путина незамедлительно завершить операцию на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. Архивное фото
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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал его "незамедлительно завершить" военную операцию на Украине, несмотря на то что ранее Путин заявил, что эта военная операция - вынужденная мера, так как РФ не оставили шансов поступить иначе.
Президенты РФ и Франции провели телефонный разговор в четверг вечером.
"После разговора с президентом Украины президент (Франции - ред.) позвонил Владимиру Путину и потребовал немедленного прекращения российской военной операции, напомнив, что Россия подвергает себя массовым санкциям", - передает агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец.
Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Макрон "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи с событиями на Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Прохожие идут мимо Монумента Независимости Украины в Киеве, Украина. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
Вчера, 19:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия пришла на Украину за своим
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭммануэль МакронВладимир ПутинУкраина
 
 
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