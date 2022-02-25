https://ria.ru/20220225/ukraina-1774923429.html

Макрон призвал Путина завершить военную операцию на Украине

Макрон призвал Путина завершить военную операцию на Украине - РИА Новости, 25.02.2022

Макрон призвал Путина завершить военную операцию на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал его "незамедлительно завершить" военную операцию на... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T00:10

2022-02-25T00:10

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обострение ситуации в днр и лнр

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

украина

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ПАРИЖ, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным призвал его "незамедлительно завершить" военную операцию на Украине, несмотря на то что ранее Путин заявил, что эта военная операция - вынужденная мера, так как РФ не оставили шансов поступить иначе.Президенты РФ и Франции провели телефонный разговор в четверг вечером.Как сообщили ранее в Кремле, Путин и Макрон "серьезно и откровенно" обменялись мнениями в связи с событиями на Украине, Путин дал исчерпывающие разъяснения по ситуации.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, украина