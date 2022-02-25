https://ria.ru/20220225/udar-1775058244.html
ВСУ ударили по Донецку ракетным комплексом "Точка-У", сообщили в ДНР
ВСУ ударили по Донецку ракетным комплексом "Точка-У", сообщили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ ударили по Донецку ракетным комплексом "Точка-У", сообщили в ДНР
Украинские войска применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету "Точка-У", целью была нефтебаза, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:38
2022-02-25T14:38
2022-02-25T14:49
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету "Точка-У", целью была нефтебаза, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что головная часть ракеты не сработала.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс
14:38 25.02.2022 (обновлено: 14:49 25.02.2022)
ВСУ ударили по Донецку ракетным комплексом "Точка-У", сообщили в ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ ударили по Донецку ракетным комплексом "Точка-У"
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету "Точка-У", целью была нефтебаза, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"ВФУ применили по Кировскому району г. Донецк управляемую ракету "Точка-У". Предположительно, целью удара была нефтебаза, расположенная примерно в 400 метрах от места падения ракеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что головная часть ракеты не сработала.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине
режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Игорь Тоноян