https://ria.ru/20220225/udar-1775058244.html

ВСУ ударили по Донецку ракетным комплексом "Точка-У", сообщили в ДНР

ВСУ ударили по Донецку ракетным комплексом "Точка-У", сообщили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022

ВСУ ударили по Донецку ракетным комплексом "Точка-У", сообщили в ДНР

Украинские войска применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету "Точка-У", целью была нефтебаза, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:38

2022-02-25T14:38

2022-02-25T14:49

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету "Точка-У", целью была нефтебаза, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что головная часть ракеты не сработала.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс