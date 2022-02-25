Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/udar-1775058244.html
ВСУ ударили по Донецку ракетным комплексом "Точка-У", сообщили в ДНР
ВСУ ударили по Донецку ракетным комплексом "Точка-У", сообщили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ ударили по Донецку ракетным комплексом "Точка-У", сообщили в ДНР
Украинские войска применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету "Точка-У", целью была нефтебаза, сообщило представительство Донецкой народной... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:38
2022-02-25T14:49
в мире
ситуация в днр и лнр
украина
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148492/74/1484927450_0:0:4114:2314_1920x0_80_0_0_f530635e1417ce739429a32a3027fd20.jpg
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету "Точка-У", целью была нефтебаза, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Отмечается, что головная часть ракеты не сработала.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/donetsk-1775057084.html
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148492/74/1484927450_350:0:2856:1880_1920x0_80_0_0_79b44a5fbc5ced252667612d7c54e786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, украина, донбасс
14:38 25.02.2022 (обновлено: 14:49 25.02.2022)
 
ВСУ ударили по Донецку ракетным комплексом "Точка-У", сообщили в ДНР

В ДНР сообщили, что ВСУ ударили по Донецку ракетным комплексом "Точка-У"

© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска применили по Кировскому району Донецка управляемую ракету "Точка-У", целью была нефтебаза, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"ВФУ применили по Кировскому району г. Донецк управляемую ракету "Точка-У". Предположительно, целью удара была нефтебаза, расположенная примерно в 400 метрах от места падения ракеты", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что головная часть ракеты не сработала.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Донецк - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 14:33
ВСУ обстреляли окраину Донецка минами, сообщили в ДНР
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
В миреСитуация в ДНР и ЛНРУкраинаДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала