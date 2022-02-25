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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/uchitelya-1774971635.html
Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке
Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке - РИА Новости, 25.02.2022
Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке
Две учительницы погибли при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР, сообщил глава городской администрации Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:30
2022-02-25T14:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Две учительницы погибли при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР, сообщил глава городской администрации Иван Приходько в Telegram-канале."Ул. Соколовского, 15, школа № 50 — прямое попадание снаряда. Погибли двое учителей", — написал он.Еще одна учительница тяжело ранена."В районе 11 часов утра произошла страшная трагедия. Снаряд крупнокалиберный прилетел в угол школы 50-й. &lt;...&gt; Преподаватель и завуч школы погибли на месте. Снаряд прошил сейф, прошил женщину-завуча и вышел из стены. Вы видели, какой силы был удар", — рассказал он журналистам.По его словам, украинские войска целенаправленно обстреливают жилые кварталы, в отличие от них Вооруженные силы России в ходе специальной операции на Украине не действуют против мирного населения."Можете теперь сравнить для себя и понять, что происходит в Донбассе. Чистый геноцид", — сказал глава города.Как отметил Приходько, ВСУ возобновили огонь по городу в 5:30. Накануне жертвами обстрелов стали два человека, шестеро ранены.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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в мире, ситуация в днр и лнр
10:30 25.02.2022 (обновлено: 14:20 25.02.2022)
 
Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке

Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке

© REUTERS / Alexander ErmochenkoЗдание школы в Горловке после обстрела. 25 февраля 2022
Здание школы в Горловке после обстрела. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Здание школы в Горловке после обстрела. 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Две учительницы погибли при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР, сообщил глава городской администрации Иван Приходько в Telegram-канале.
"Ул. Соколовского, 15, школа № 50 — прямое попадание снаряда. Погибли двое учителей", — написал он.
Еще одна учительница тяжело ранена.
"В районе 11 часов утра произошла страшная трагедия. Снаряд крупнокалиберный прилетел в угол школы 50-й. <...> Преподаватель и завуч школы погибли на месте. Снаряд прошил сейф, прошил женщину-завуча и вышел из стены. Вы видели, какой силы был удар", — рассказал он журналистам.
По его словам, украинские войска целенаправленно обстреливают жилые кварталы, в отличие от них Вооруженные силы России в ходе специальной операции на Украине не действуют против мирного населения.
Ремонт линии электропередач, поврежденной в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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"Можете теперь сравнить для себя и понять, что происходит в Донбассе. Чистый геноцид", — сказал глава города.
Как отметил Приходько, ВСУ возобновили огонь по городу в 5:30. Накануне жертвами обстрелов стали два человека, шестеро ранены.
Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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