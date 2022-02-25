https://ria.ru/20220225/uchitelya-1774971635.html

Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке

Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке - РИА Новости, 25.02.2022

Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке

Две учительницы погибли при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР, сообщил глава городской администрации Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:30

2022-02-25T10:30

2022-02-25T14:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775005506_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_52975769f372446736c7c10efc1c5843.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Две учительницы погибли при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР, сообщил глава городской администрации Иван Приходько в Telegram-канале."Ул. Соколовского, 15, школа № 50 — прямое попадание снаряда. Погибли двое учителей", — написал он.Еще одна учительница тяжело ранена."В районе 11 часов утра произошла страшная трагедия. Снаряд крупнокалиберный прилетел в угол школы 50-й. <...> Преподаватель и завуч школы погибли на месте. Снаряд прошил сейф, прошил женщину-завуча и вышел из стены. Вы видели, какой силы был удар", — рассказал он журналистам.По его словам, украинские войска целенаправленно обстреливают жилые кварталы, в отличие от них Вооруженные силы России в ходе специальной операции на Украине не действуют против мирного населения."Можете теперь сравнить для себя и понять, что происходит в Донбассе. Чистый геноцид", — сказал глава города.Как отметил Приходько, ВСУ возобновили огонь по городу в 5:30. Накануне жертвами обстрелов стали два человека, шестеро ранены.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/donbass-1774972262.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, ситуация в днр и лнр