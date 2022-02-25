https://ria.ru/20220225/ubiystvo-1774963337.html
В Астраханской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
В Астраханской области задержали подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 25.02.2022
В Астраханской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
Следователи задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Астраханской области, который признался, что перед этим изнасиловал ее, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:00
2022-02-25T10:00
2022-02-25T10:17
происшествия
камызякский район
следственный комитет россии (ск рф)
астраханская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Астраханской области, который признался, что перед этим изнасиловал ее, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщало региональное СУСК, днем 23 февраля на берегу Волги в селе Чаган Камызякского района области рыбаки обнаружили тело 14-летней девочки. Было возбуждено уголовно дело об убийстве."Подозреваемый задержан, им оказался местный житель 1976 года рождения, который занимался частным извозом",- говорится в сообщении.Подозреваемый рассказал, что 22 февраля увидел девочку около магазина и предложил довезти ее до дома. Однако после он предложил покататься и привез ее на берег Волги, где изнасиловал ее, а затем связал руки и сбросил в воду. В СК уточнили, что действия подозреваемого будут переквалифицированы на убийство с изнасилованием.Добавляется, что в ходе осмотра дна реки криминалисты обнаружили сумку девочки, в которой находились ее личные вещи, а также мобильный телефон.
https://ria.ru/20220222/sk-1774300219.html
https://ria.ru/20220220/ubiystvo-1773894798.html
камызякский район
астраханская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камызякский район, следственный комитет россии (ск рф), астраханская область
10:00 25.02.2022 (обновлено: 10:17 25.02.2022)
В Астраханской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
В Астраханской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки