https://ria.ru/20220225/ubiystvo-1774963337.html

В Астраханской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

В Астраханской области задержали подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 25.02.2022

В Астраханской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

Следователи задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Астраханской области, который признался, что перед этим изнасиловал ее, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:00

2022-02-25T10:00

2022-02-25T10:17

происшествия

камызякский район

следственный комитет россии (ск рф)

астраханская область

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Астраханской области, который признался, что перед этим изнасиловал ее, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщало региональное СУСК, днем 23 февраля на берегу Волги в селе Чаган Камызякского района области рыбаки обнаружили тело 14-летней девочки. Было возбуждено уголовно дело об убийстве."Подозреваемый задержан, им оказался местный житель 1976 года рождения, который занимался частным извозом",- говорится в сообщении.Подозреваемый рассказал, что 22 февраля увидел девочку около магазина и предложил довезти ее до дома. Однако после он предложил покататься и привез ее на берег Волги, где изнасиловал ее, а затем связал руки и сбросил в воду. В СК уточнили, что действия подозреваемого будут переквалифицированы на убийство с изнасилованием.Добавляется, что в ходе осмотра дна реки криминалисты обнаружили сумку девочки, в которой находились ее личные вещи, а также мобильный телефон.

https://ria.ru/20220222/sk-1774300219.html

https://ria.ru/20220220/ubiystvo-1773894798.html

камызякский район

астраханская область

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

происшествия, камызякский район, следственный комитет россии (ск рф), астраханская область