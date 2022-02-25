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В Астраханской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
В Астраханской области задержали подозреваемого в убийстве девочки - РИА Новости, 25.02.2022
В Астраханской области задержали подозреваемого в убийстве девочки
Следователи задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Астраханской области, который признался, что перед этим изнасиловал ее, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:00
2022-02-25T10:17
происшествия
камызякский район
следственный комитет россии (ск рф)
астраханская область
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Астраханской области, который признался, что перед этим изнасиловал ее, сообщается на сайте СК РФ.Как сообщало региональное СУСК, днем 23 февраля на берегу Волги в селе Чаган Камызякского района области рыбаки обнаружили тело 14-летней девочки. Было возбуждено уголовно дело об убийстве."Подозреваемый задержан, им оказался местный житель 1976 года рождения, который занимался частным извозом",- говорится в сообщении.Подозреваемый рассказал, что 22 февраля увидел девочку около магазина и предложил довезти ее до дома. Однако после он предложил покататься и привез ее на берег Волги, где изнасиловал ее, а затем связал руки и сбросил в воду. В СК уточнили, что действия подозреваемого будут переквалифицированы на убийство с изнасилованием.Добавляется, что в ходе осмотра дна реки криминалисты обнаружили сумку девочки, в которой находились ее личные вещи, а также мобильный телефон.
https://ria.ru/20220222/sk-1774300219.html
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камызякский район
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происшествия, камызякский район, следственный комитет россии (ск рф), астраханская область
10:00 25.02.2022 (обновлено: 10:17 25.02.2022)
 
В Астраханской области задержали подозреваемого в убийстве девочки

В Астраханской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 14-летней девочки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Следователи задержали подозреваемого в убийстве 14-летней девочки в Астраханской области, который признался, что перед этим изнасиловал ее, сообщается на сайте СК РФ.
Как сообщало региональное СУСК, днем 23 февраля на берегу Волги в селе Чаган Камызякского района области рыбаки обнаружили тело 14-летней девочки. Было возбуждено уголовно дело об убийстве.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 12:33
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"Подозреваемый задержан, им оказался местный житель 1976 года рождения, который занимался частным извозом",- говорится в сообщении.
Подозреваемый рассказал, что 22 февраля увидел девочку около магазина и предложил довезти ее до дома. Однако после он предложил покататься и привез ее на берег Волги, где изнасиловал ее, а затем связал руки и сбросил в воду. В СК уточнили, что действия подозреваемого будут переквалифицированы на убийство с изнасилованием.
Добавляется, что в ходе осмотра дна реки криминалисты обнаружили сумку девочки, в которой находились ее личные вещи, а также мобильный телефон.
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.02.2022
20 февраля, 12:36
В Петербурге задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины
Опубликовано: Ольга Маркова
 
ПроисшествияКамызякский районСледственный комитет России (СК РФ)Астраханская область
 
 
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