https://ria.ru/20220225/tsena-1774944000.html

Аналитик спрогнозировала рекордные цены на газ в Европе

Аналитик спрогнозировала рекордные цены на газ в Европе - РИА Новости, 25.02.2022

Аналитик спрогнозировала рекордные цены на газ в Европе

Цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы, заявила в комментарии РИА Новости директор по исследованиям VYGON Consulting... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T07:35

2022-02-25T07:35

2022-02-25T07:35

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы, заявила в комментарии РИА Новости директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.Причем скачок до исторических максимумов и выше может произойти как в ближайшие часы, так и в ближайшие недели, отмечает аналитик.Цены на газ в последние дни на фоне усиления внешнеполитических рисков резко подскочили. Фьючерсы на газ по индексу TTF на торгах 24 февраля дорожали более чем на 60%, примерно до 1650 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию снизили темпы роста до уровня чуть выше 1360 долларов.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

https://ria.ru/20220225/gaz-1774941165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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