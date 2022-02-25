https://ria.ru/20220225/tsena-1774944000.html
Аналитик спрогнозировала рекордные цены на газ в Европе
Аналитик спрогнозировала рекордные цены на газ в Европе - РИА Новости, 25.02.2022
Аналитик спрогнозировала рекордные цены на газ в Европе
Цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы, заявила в комментарии РИА Новости директор по исследованиям VYGON Consulting... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T07:35
2022-02-25T07:35
2022-02-25T07:35
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы, заявила в комментарии РИА Новости директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.Причем скачок до исторических максимумов и выше может произойти как в ближайшие часы, так и в ближайшие недели, отмечает аналитик.Цены на газ в последние дни на фоне усиления внешнеполитических рисков резко подскочили. Фьючерсы на газ по индексу TTF на торгах 24 февраля дорожали более чем на 60%, примерно до 1650 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию снизили темпы роста до уровня чуть выше 1360 долларов.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины.Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, в мире
Аналитик спрогнозировала рекордные цены на газ в Европе
Аналитик VYGON Белова: цены на газ в Европе могут обновить исторический максимум
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Цены на газ в Европе из-за "военной премии" могут обновить исторические максимумы, заявила в комментарии РИА Новости директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.
"Ценовое ралли на европейских спотовых площадках осенью прошлого года, когда котировки на TTF поднимались выше 2000 долларов за тысячу кубометров, происходящее в условиях отсутствия реального дефицита газа и геополитических рисков, является свидетельством того, что в текущей обстановке "военная премия" может поднять цену на газ до новых рекордных уровней", — отметила она.
Причем скачок до исторических максимумов и выше может произойти как в ближайшие часы, так и в ближайшие недели, отмечает аналитик.
Цены на газ в последние дни на фоне усиления внешнеполитических рисков резко подскочили. Фьючерсы на газ по индексу TTF на торгах 24 февраля дорожали более чем на 60%, примерно до 1650 долларов за тысячу кубометров, а к закрытию снизили темпы роста до уровня чуть выше 1360 долларов.
Утром в четверг президент России Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины
.
Ощутимый рост газовых цен в Европе
начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря 2021 года.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии
, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.