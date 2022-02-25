https://ria.ru/20220225/tsb-1775119127.html

Центробанк не попал под санкции Евросоюза, сообщают СМИ

Центробанк не попал под санкции Евросоюза, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.02.2022

Центробанк не попал под санкции Евросоюза, сообщают СМИ

Центробанк России не фигурирует в западных санкционных списках, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:41

2022-02-25T17:41

2022-02-25T17:41

санкции в отношении россии

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Центробанк России не фигурирует в западных санкционных списках, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию."На фоне новых экономических мер против российских учреждений центробанк страны, по всей видимости, пощадили. По информации Spiegel, он не фигурирует ни в одном западном санкционном списке", - пишет издание.Как указывает издание, у российского ЦБ есть счета в Европейском центробанке, Бундесбанке и больших частных банках, он и далее может свободно осуществлять с них переводы.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775106117.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775108388.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), евросоюз