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Центробанк не попал под санкции Евросоюза, сообщают СМИ
Центробанк не попал под санкции Евросоюза, сообщают СМИ - РИА Новости, 25.02.2022
Центробанк не попал под санкции Евросоюза, сообщают СМИ
Центробанк России не фигурирует в западных санкционных списках, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:41
2022-02-25T17:41
санкции в отношении россии
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Центробанк России не фигурирует в западных санкционных списках, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию."На фоне новых экономических мер против российских учреждений центробанк страны, по всей видимости, пощадили. По информации Spiegel, он не фигурирует ни в одном западном санкционном списке", - пишет издание.Как указывает издание, у российского ЦБ есть счета в Европейском центробанке, Бундесбанке и больших частных банках, он и далее может свободно осуществлять с них переводы.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775106117.html
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Влада Копылова
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санкции в отношении россии, экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), евросоюз
17:41 25.02.2022
 
Центробанк не попал под санкции Евросоюза, сообщают СМИ

Spiegel: Центробанк не фигурирует в санкционном списке Евросоюза

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Центробанк России не фигурирует в западных санкционных списках, сообщает издание Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
"На фоне новых экономических мер против российских учреждений центробанк страны, по всей видимости, пощадили. По информации Spiegel, он не фигурирует ни в одном западном санкционном списке", - пишет издание.
Как указывает издание, у российского ЦБ есть счета в Европейском центробанке, Бундесбанке и больших частных банках, он и далее может свободно осуществлять с них переводы.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
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Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
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ЕС внесет в санкционный список Путина и Лаврова
Опубликовано: Влада Копылова
 
Санкции в отношении РоссииЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Евросоюз
 
 
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