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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/trofei-1775160001.html
В Минобороны рассказали о захваченном на Украине трофейном оружии
В Минобороны рассказали о захваченном на Украине трофейном оружии - РИА Новости, 25.02.2022
В Минобороны рассказали о захваченном на Украине трофейном оружии
Вооруженные силы России захватили много зарубежного трофейного оружия, поставленного западными странами на Украину за последние несколько месяцев, сообщил... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:26
2022-02-25T20:50
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
киев
россия
чернобыльская аэс
javelin (птрк)
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России захватили много зарубежного трофейного оружия, поставленного западными странами на Украину за последние несколько месяцев, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков."Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW", — сказал он.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/infrastruktura-1775157112.html
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Игорь Конашенков о блокировании городов Сумы и Конотопа и военных трофеях
Брифинг Минобороны о блокировании Сум и Конотопа
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владимир путин, киев, россия, чернобыльская аэс, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр, украина, сша, великобритания, в мире, вооруженные силы украины
20:26 25.02.2022 (обновлено: 20:50 25.02.2022)
 
В Минобороны рассказали о захваченном на Украине трофейном оружии

В Минобороны России рассказали о захваченном на Украине трофейном оружии из США и Британии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Вооруженные силы России захватили много зарубежного трофейного оружия, поставленного западными странами на Украину за последние несколько месяцев, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Среди трофеев американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW", — сказал он.
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:08Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России вывели из строя 211 объект военной инфраструктуры Украины
Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 20:15
Пусть Киев сам поймет, хочет ли он переговоров с Москвой, заявили в МИД
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинКиевРоссияЧернобыльская АЭСJavelin (ПТРК)Ситуация в ДНР и ЛНРУкраинаСШАВеликобританияВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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