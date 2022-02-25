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В ДНР заявили о перекрытии трассы Горловка — Ясиноватая

В ДНР заявили о перекрытии трассы Горловка — Ясиноватая - РИА Новости, 25.02.2022

В ДНР заявили о перекрытии трассы Горловка — Ясиноватая

Трасса Горловка-Ясиноватая в городе Горловка в ДНР перекрыта до нормализации ситуации, заявил в пятницу мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:15

2022-02-25T15:15

2022-02-25T15:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Трасса Горловка-Ясиноватая в городе Горловка в ДНР перекрыта до нормализации ситуации, заявил в пятницу мэр города Иван Приходько."В связи с обстрелом перекрыта трасса Горловка-Ясиноватая до нормализации ситуации. Прошу корректировать маршрут. Об открытии трассы сообщу дополнительно", - говорится в сообщении Приходько в Telegram.Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, донецкая народная республика, россия, зайцево