https://ria.ru/20220225/trailer-1774825933.html
Вышел трейлер нового мультфильма DreamWorks "Плохие парни"
Вышел трейлер нового мультфильма DreamWorks "Плохие парни" - РИА Новости, 25.02.2022
Вышел трейлер нового мультфильма DreamWorks "Плохие парни"
На YouTube-канале Universal Pictures Russia выпустили второй трейлер предстоящего мультфильма анимационной студии DreamWorks "Плохие парни". РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T06:13
2022-02-25T06:13
2022-02-25T06:13
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На YouTube-канале Universal Pictures Russia выпустили второй трейлер предстоящего мультфильма анимационной студии DreamWorks "Плохие парни".В центре событий оказывается группа авантюристов: взломщик сейфов Змей, мастер маскировки — Акула, головорез — Пиранья, хакерша — Тарантула и их главарь — карманник Волк. В ходе одной из преступных операций они допускают ошибку и их арестовывают. Чтобы избежать тюрьмы, Волк придумывает хитроумный план — стать хорошими, вернее, на время притвориться. Его команда соглашается на очередную авантюру. Однако не каждый готов сразу оставить злодейства. Мультфильм создал режиссер Пьер Перифель, который ранее снял для DreamWorks короткометражку "Билби" (2018). Главных персонажей в "Плохих парнях" озвучили Марк Мэрон (Змей), Аквафина (Тарантула), Энтони Рамос (Пиранья), Крэйг Робинсон (Акула) и Сэм Рокуэлл (Волк). Вместе с ними в дубляже поучаствовали Ричард Айоади, Зази Битц, Лилли Сингх и друггие. В российских кинотеатрах премьера мультфильма состоится 24 марта.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, dreamworks
Вышел трейлер нового мультфильма DreamWorks "Плохие парни"
Студия DreamWorks представила на YouTube второй трейлер мультфильма "Плохие парни"
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На YouTube-канале Universal Pictures Russia выпустили второй трейлер предстоящего мультфильма анимационной студии DreamWorks "Плохие парни".
В центре событий оказывается группа авантюристов: взломщик сейфов Змей, мастер маскировки — Акула, головорез — Пиранья, хакерша — Тарантула и их главарь — карманник Волк. В ходе одной из преступных операций они допускают ошибку и их арестовывают. Чтобы избежать тюрьмы, Волк придумывает хитроумный план — стать хорошими, вернее, на время притвориться.
Его команда соглашается на очередную авантюру. Однако не каждый готов сразу оставить злодейства.
Мультфильм создал режиссер Пьер Перифель, который ранее снял для DreamWorks короткометражку "Билби" (2018).
Главных персонажей в "Плохих парнях" озвучили Марк Мэрон (Змей), Аквафина (Тарантула), Энтони Рамос (Пиранья), Крэйг Робинсон (Акула) и Сэм Рокуэлл (Волк). Вместе с ними в дубляже поучаствовали Ричард Айоади, Зази Битц, Лилли Сингх и друггие.
В российских кинотеатрах премьера мультфильма состоится 24 марта.