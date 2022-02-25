Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220225/trailer-1774825933.html
Вышел трейлер нового мультфильма DreamWorks "Плохие парни"
Вышел трейлер нового мультфильма DreamWorks "Плохие парни" - РИА Новости, 25.02.2022
Вышел трейлер нового мультфильма DreamWorks "Плохие парни"
На YouTube-канале Universal Pictures Russia выпустили второй трейлер предстоящего мультфильма анимационной студии DreamWorks "Плохие парни". РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T06:13
2022-02-25T06:13
культура
новости культуры
кино и сериалы
dreamworks
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774828851_584:0:4225:2048_1920x0_80_0_0_60e0cda4f0a67a4f1e6c64813c5537bb.jpg
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На YouTube-канале Universal Pictures Russia выпустили второй трейлер предстоящего мультфильма анимационной студии DreamWorks "Плохие парни".В центре событий оказывается группа авантюристов: взломщик сейфов Змей, мастер маскировки — Акула, головорез — Пиранья, хакерша — Тарантула и их главарь — карманник Волк. В ходе одной из преступных операций они допускают ошибку и их арестовывают. Чтобы избежать тюрьмы, Волк придумывает хитроумный план — стать хорошими, вернее, на время притвориться. Его команда соглашается на очередную авантюру. Однако не каждый готов сразу оставить злодейства. Мультфильм создал режиссер Пьер Перифель, который ранее снял для DreamWorks короткометражку "Билби" (2018). Главных персонажей в "Плохих парнях" озвучили Марк Мэрон (Змей), Аквафина (Тарантула), Энтони Рамос (Пиранья), Крэйг Робинсон (Акула) и Сэм Рокуэлл (Волк). Вместе с ними в дубляже поучаствовали Ричард Айоади, Зази Битц, Лилли Сингх и друггие. В российских кинотеатрах премьера мультфильма состоится 24 марта.
https://ria.ru/20220223/trailer-1774298704.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Галина Соколова
Галина Соколова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774828851_1341:0:4072:2048_1920x0_80_0_0_9c99c99f438e87ac163262bf5ff9e4e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, dreamworks
06:13 25.02.2022
 
Вышел трейлер нового мультфильма DreamWorks "Плохие парни"

Студия DreamWorks представила на YouTube второй трейлер мультфильма "Плохие парни"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. На YouTube-канале Universal Pictures Russia выпустили второй трейлер предстоящего мультфильма анимационной студии DreamWorks "Плохие парни".
В центре событий оказывается группа авантюристов: взломщик сейфов Змей, мастер маскировки — Акула, головорез — Пиранья, хакерша — Тарантула и их главарь — карманник Волк. В ходе одной из преступных операций они допускают ошибку и их арестовывают. Чтобы избежать тюрьмы, Волк придумывает хитроумный план — стать хорошими, вернее, на время притвориться.
Его команда соглашается на очередную авантюру. Однако не каждый готов сразу оставить злодейства.
Мультфильм создал режиссер Пьер Перифель, который ранее снял для DreamWorks короткометражку "Билби" (2018).
Главных персонажей в "Плохих парнях" озвучили Марк Мэрон (Змей), Аквафина (Тарантула), Энтони Рамос (Пиранья), Крэйг Робинсон (Акула) и Сэм Рокуэлл (Волк). Вместе с ними в дубляже поучаствовали Ричард Айоади, Зази Битц, Лилли Сингх и друггие.
В российских кинотеатрах премьера мультфильма состоится 24 марта.
Кадр из мультфильма Три кота и море приключений
23 февраля, 06:52Культура
Вышел трейлер полнометражного мультфильма о "Трех котах"
Опубликовано: Галина Соколова
 
КультураНовости культурыКино и сериалыDreamWorks
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала