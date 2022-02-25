https://ria.ru/20220225/telegram-1775158458.html
В работе Telegram произошел глобальный сбой
В работе Telegram произошел глобальный сбой - РИА Новости, 25.02.2022
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру, в том числе в России и на Украине, сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:18
2022-02-25T20:18
2022-02-25T20:18
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telegram (приложение)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Пользователи мессенджера Telegram по всему миру, в том числе в России и на Украине, сообщают о сбоях в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 19.53 мск было зафиксировано 158 жалоб: 44% пользователей жалуются на проблемы с подключением к серверу, 29% - на проблемы с получением сообщений, еще 27% - на неполадки в работе приложения.С проблемами столкнулись жители России, а также Украины, Германии, Франции и ряда других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, украина, россия, франция, telegram (приложение), германия, в мире
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Пользователи Telegram по всему миру пожаловались на сбои в работе мессенджера