https://ria.ru/20220225/tekhnika-1774938160.html
Франция предоставит Украине военную технику, заявил Макрон
Франция предоставит Украине военную технику, заявил Макрон - РИА Новости, 25.02.2022
Франция предоставит Украине военную технику, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T05:05
2022-02-25T05:05
2022-02-25T05:05
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украина
франция
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику.Кроме того, Франция намерена ускорить размещение своих военных в Румынии.По словам Макрона, Украина также получит от Франции финансовую помощь в размере 300 миллионов евро, сообщает агентство Рейтер.
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774923429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, франция
Франция предоставит Украине военную технику, заявил Макрон
Президент Франции Макрон заявил, что Париж поможет Украине военной техникой