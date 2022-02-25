https://ria.ru/20220225/tekhnika-1774938160.html

Франция предоставит Украине военную технику, заявил Макрон

Франция предоставит Украине военную технику, заявил Макрон - РИА Новости, 25.02.2022

Франция предоставит Украине военную технику, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T05:05

2022-02-25T05:05

2022-02-25T05:05

в мире

украина

франция

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику.Кроме того, Франция намерена ускорить размещение своих военных в Румынии.По словам Макрона, Украина также получит от Франции финансовую помощь в размере 300 миллионов евро, сообщает агентство Рейтер.

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774923429.html

украина

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, франция