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https://ria.ru/20220225/tekhnika-1774938160.html
Франция предоставит Украине военную технику, заявил Макрон
Франция предоставит Украине военную технику, заявил Макрон - РИА Новости, 25.02.2022
Франция предоставит Украине военную технику, заявил Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T05:05
2022-02-25T05:05
в мире
украина
франция
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику.Кроме того, Франция намерена ускорить размещение своих военных в Румынии.По словам Макрона, Украина также получит от Франции финансовую помощь в размере 300 миллионов евро, сообщает агентство Рейтер.
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774923429.html
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в мире, украина, франция
05:05 25.02.2022
 
Франция предоставит Украине военную технику, заявил Макрон

Президент Франции Макрон заявил, что Париж поможет Украине военной техникой

© AFP 2022 / Ludovic MarinМакрон
Макрон - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AFP 2022 / Ludovic Marin
Макрон
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику.
Кроме того, Франция намерена ускорить размещение своих военных в Румынии.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
00:10Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Макрон призвал Путина завершить военную операцию на Украине
По словам Макрона, Украина также получит от Франции финансовую помощь в размере 300 миллионов евро, сообщает агентство Рейтер.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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