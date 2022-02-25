https://ria.ru/20220225/tailand-1775092099.html

Таиланд напомнил о новых правилах въезда в страну

Таиланд напомнил о новых правилах въезда в страну - РИА Новости, 25.02.2022

Таиланд напомнил о новых правилах въезда в страну

Туристическое управление Таиланда (TAT) напомнило, что с 1 марта 2022 года вступают в силу обновленные правила въезда в страну, кроме того, россиянам уже стала... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:34

2022-02-25T18:34

2022-02-25T18:34

туризм

туризм

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таиланд

краби (провинция)

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Туристическое управление Таиланда (TAT) напомнило, что с 1 марта 2022 года вступают в силу обновленные правила въезда в страну, кроме того, россиянам уже стала доступна провинция Краби.Изменения коснулись суммы минимального страхового покрытия, которая составит теперь 20 тысяч долларов для всех программ (раньше 50 тысяч), а также требования об обязательной сдаче второго ПЦР-теста для туристов, желающих посетить страну в рамках модели Test&Go. Он будет заменен на антиген. Въезд по новым правилам разрешен с 7 марта 2022 года.Программа "Песочница" по-прежнему предполагает сдачу двух ПЦР-тестов. Вакцинированные российским препаратом "Спутник Лайт", могут посетить Таиланд в рамках этой схемы. Возможность загрузить сертификат о прививке уже доступна в регистрационной системе Thailand Pass. В TAT отметили, что туристы со "Спутником Лайт" считаются полностью вакцинированными.Кроме того, 24 февраля в международном аэропорту Краби приземлился первый рейс S7 Airlines из Новосибирска. На самолете прибыли 64 путешественника из России: большинство из них приехали отдыхать семьями.

https://ria.ru/20220216/tailand-1773070928.html

таиланд

краби (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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