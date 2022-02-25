https://ria.ru/20220225/tailand-1775092099.html
Таиланд напомнил о новых правилах въезда в страну
Таиланд напомнил о новых правилах въезда в страну - РИА Новости, 25.02.2022
Таиланд напомнил о новых правилах въезда в страну
Туристическое управление Таиланда (TAT) напомнило, что с 1 марта 2022 года вступают в силу обновленные правила въезда в страну, кроме того, россиянам уже стала... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:34
2022-02-25T18:34
2022-02-25T18:34
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Туристическое управление Таиланда (TAT) напомнило, что с 1 марта 2022 года вступают в силу обновленные правила въезда в страну, кроме того, россиянам уже стала доступна провинция Краби.Изменения коснулись суммы минимального страхового покрытия, которая составит теперь 20 тысяч долларов для всех программ (раньше 50 тысяч), а также требования об обязательной сдаче второго ПЦР-теста для туристов, желающих посетить страну в рамках модели Test&Go. Он будет заменен на антиген. Въезд по новым правилам разрешен с 7 марта 2022 года.Программа "Песочница" по-прежнему предполагает сдачу двух ПЦР-тестов. Вакцинированные российским препаратом "Спутник Лайт", могут посетить Таиланд в рамках этой схемы. Возможность загрузить сертификат о прививке уже доступна в регистрационной системе Thailand Pass. В TAT отметили, что туристы со "Спутником Лайт" считаются полностью вакцинированными.Кроме того, 24 февраля в международном аэропорту Краби приземлился первый рейс S7 Airlines из Новосибирска. На самолете прибыли 64 путешественника из России: большинство из них приехали отдыхать семьями.
https://ria.ru/20220216/tailand-1773070928.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, таиланд, краби (провинция), s7 airlines, новосибирск, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
Таиланд напомнил о новых правилах въезда в страну
В Таиланде рассказали о новых правилах въезда по Test&Go и открытой провинции Краби
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Туристическое управление Таиланда (TAT) напомнило, что с 1 марта 2022 года вступают в силу обновленные правила въезда в страну, кроме того, россиянам уже стала доступна провинция Краби.
Изменения коснулись суммы минимального страхового покрытия, которая составит теперь 20 тысяч долларов для всех программ (раньше 50 тысяч), а также требования об обязательной сдаче второго ПЦР-теста для туристов, желающих посетить страну в рамках модели Test&Go. Он будет заменен на антиген. Въезд по новым правилам разрешен с 7 марта 2022 года.
Программа "Песочница" по-прежнему предполагает сдачу двух ПЦР-тестов. Вакцинированные российским препаратом "Спутник Лайт", могут посетить Таиланд в рамках этой схемы. Возможность загрузить сертификат о прививке уже доступна в регистрационной системе Thailand Pass. В TAT отметили, что туристы со "Спутником Лайт" считаются полностью вакцинированными.
Кроме того, 24 февраля в международном аэропорту Краби приземлился первый рейс S7 Airlines из Новосибирска. На самолете прибыли 64 путешественника из России: большинство из них приехали отдыхать семьями.