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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220225/tailand-1775092099.html
Таиланд напомнил о новых правилах въезда в страну
Таиланд напомнил о новых правилах въезда в страну - РИА Новости, 25.02.2022
Таиланд напомнил о новых правилах въезда в страну
Туристическое управление Таиланда (TAT) напомнило, что с 1 марта 2022 года вступают в силу обновленные правила въезда в страну, кроме того, россиянам уже стала... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:34
2022-02-25T18:34
туризм
туризм
новости - туризм
таиланд
краби (провинция)
s7 airlines
новосибирск
туристы
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Туристическое управление Таиланда (TAT) напомнило, что с 1 марта 2022 года вступают в силу обновленные правила въезда в страну, кроме того, россиянам уже стала доступна провинция Краби.Изменения коснулись суммы минимального страхового покрытия, которая составит теперь 20 тысяч долларов для всех программ (раньше 50 тысяч), а также требования об обязательной сдаче второго ПЦР-теста для туристов, желающих посетить страну в рамках модели Test&amp;Go. Он будет заменен на антиген. Въезд по новым правилам разрешен с 7 марта 2022 года.Программа "Песочница" по-прежнему предполагает сдачу двух ПЦР-тестов. Вакцинированные российским препаратом "Спутник Лайт", могут посетить Таиланд в рамках этой схемы. Возможность загрузить сертификат о прививке уже доступна в регистрационной системе Thailand Pass. В TAT отметили, что туристы со "Спутником Лайт" считаются полностью вакцинированными.Кроме того, 24 февраля в международном аэропорту Краби приземлился первый рейс S7 Airlines из Новосибирска. На самолете прибыли 64 путешественника из России: большинство из них приехали отдыхать семьями.
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таиланд
краби (провинция)
новосибирск
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Лана Баева
Лана Баева
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, таиланд, краби (провинция), s7 airlines, новосибирск, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
18:34 25.02.2022
 
Таиланд напомнил о новых правилах въезда в страну

В Таиланде рассказали о новых правилах въезда по Test&Go и открытой провинции Краби

© РИА Новости / Елена ИсайкинаОстров Пхи-пхи. Тайланд
Остров Пхи-пхи. Тайланд - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Елена Исайкина
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Туристическое управление Таиланда (TAT) напомнило, что с 1 марта 2022 года вступают в силу обновленные правила въезда в страну, кроме того, россиянам уже стала доступна провинция Краби.
Изменения коснулись суммы минимального страхового покрытия, которая составит теперь 20 тысяч долларов для всех программ (раньше 50 тысяч), а также требования об обязательной сдаче второго ПЦР-теста для туристов, желающих посетить страну в рамках модели Test&Go. Он будет заменен на антиген. Въезд по новым правилам разрешен с 7 марта 2022 года.
Программа "Песочница" по-прежнему предполагает сдачу двух ПЦР-тестов. Вакцинированные российским препаратом "Спутник Лайт", могут посетить Таиланд в рамках этой схемы. Возможность загрузить сертификат о прививке уже доступна в регистрационной системе Thailand Pass. В TAT отметили, что туристы со "Спутником Лайт" считаются полностью вакцинированными.
Кроме того, 24 февраля в международном аэропорту Краби приземлился первый рейс S7 Airlines из Новосибирска. На самолете прибыли 64 путешественника из России: большинство из них приехали отдыхать семьями.
Таиланд - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 11:50Туризм
В Таиланд начали пускать туристов со "Спутником Лайт"
Опубликовано: Лана Баева
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмТаиландКраби (провинция)S7 AirlinesНовосибирсктуристыкуда поехатькуда можно лететьотдых на море
 
 
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