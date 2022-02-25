https://ria.ru/20220225/swift-1775172031.html

Боррель не исключил обсуждение в ЕС отключения России от SWIFT

Боррель не исключил обсуждение в ЕС отключения России от SWIFT - РИА Новости, 25.02.2022

Боррель не исключил обсуждение в ЕС отключения России от SWIFT

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил возможности обсуждения в Евросоюзе в будущем отключения России от SWIFT. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:35

2022-02-25T21:35

2022-02-25T21:41

жозеп боррель

россия

swift

в мире

евросоюз

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил возможности обсуждения в Евросоюзе в будущем отключения России от SWIFT."Этот вопрос рассматривался, но на данный момент не получил необходимой единогласной поддержки. Это не вошло в пакет (санкций ЕС против РФ - ред.), но есть возможность сохранить эту тему для будущих обсуждений", - ответил он на пресс-конференции на вопрос об обсуждении отключения России от SWIFT.

https://ria.ru/20220225/swift-1775104197.html

россия

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

жозеп боррель, россия, swift, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии