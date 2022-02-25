https://ria.ru/20220225/swift-1775172031.html
Боррель не исключил обсуждение в ЕС отключения России от SWIFT
Боррель не исключил обсуждение в ЕС отключения России от SWIFT - РИА Новости, 25.02.2022
Боррель не исключил обсуждение в ЕС отключения России от SWIFT
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил возможности обсуждения в Евросоюзе в будущем отключения России от SWIFT. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:35
2022-02-25T21:35
2022-02-25T21:41
жозеп боррель
россия
swift
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил возможности обсуждения в Евросоюзе в будущем отключения России от SWIFT."Этот вопрос рассматривался, но на данный момент не получил необходимой единогласной поддержки. Это не вошло в пакет (санкций ЕС против РФ - ред.), но есть возможность сохранить эту тему для будущих обсуждений", - ответил он на пресс-конференции на вопрос об обсуждении отключения России от SWIFT.
https://ria.ru/20220225/swift-1775104197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, россия, swift, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии
21:35 25.02.2022 (обновлено: 21:41 25.02.2022)
Боррель не исключил обсуждение в ЕС отключения России от SWIFT
Глава Евродипломатии Боррель не исключил обсуждение в ЕС отключения России от SWIFT