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https://ria.ru/20220225/swift-1775172031.html
Боррель не исключил обсуждение в ЕС отключения России от SWIFT
Боррель не исключил обсуждение в ЕС отключения России от SWIFT - РИА Новости, 25.02.2022
Боррель не исключил обсуждение в ЕС отключения России от SWIFT
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил возможности обсуждения в Евросоюзе в будущем отключения России от SWIFT. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T21:35
2022-02-25T21:41
жозеп боррель
россия
swift
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил возможности обсуждения в Евросоюзе в будущем отключения России от SWIFT."Этот вопрос рассматривался, но на данный момент не получил необходимой единогласной поддержки. Это не вошло в пакет (санкций ЕС против РФ - ред.), но есть возможность сохранить эту тему для будущих обсуждений", - ответил он на пресс-конференции на вопрос об обсуждении отключения России от SWIFT.
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Петр Попадюк
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жозеп боррель, россия, swift, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии
21:35 25.02.2022 (обновлено: 21:41 25.02.2022)
 
Боррель не исключил обсуждение в ЕС отключения России от SWIFT

Глава Евродипломатии Боррель не исключил обсуждение в ЕС отключения России от SWIFT

© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил возможности обсуждения в Евросоюзе в будущем отключения России от SWIFT.
"Этот вопрос рассматривался, но на данный момент не получил необходимой единогласной поддержки. Это не вошло в пакет (санкций ЕС против РФ - ред.), но есть возможность сохранить эту тему для будущих обсуждений", - ответил он на пресс-конференции на вопрос об обсуждении отключения России от SWIFT.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:51
Отключение от SWIFT не входит в подготовленные санкции, сообщил Блумберг
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Жозеп БоррельРоссияSWIFTВ миреЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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