Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/swift-1775111234.html
МИД Германии прокомментировал призывы отключить Россию от SWIFT
МИД Германии прокомментировал призывы отключить Россию от SWIFT - РИА Новости, 25.02.2022
МИД Германии прокомментировал призывы отключить Россию от SWIFT
Нужно сохранять холодную голову – так прокомментировала идею об отключении России от международной платежной системы SWIFT глава МИД ФРГ Анналена Бербок,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:18
2022-02-25T17:42
россия
мид германии
экономика
санкции
европа
swift
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775036154_0:222:2928:1868_1920x0_80_0_0_5640c92ccb8d5136aa4b72907e4132c0.jpg
БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. Нужно сохранять холодную голову – так прокомментировала идею об отключении России от международной платежной системы SWIFT глава МИД ФРГ Анналена Бербок, добавив, что данная мера имела бы очень широкомасштабный эффект, в данный момент санкции ЕС распространяются только на крупные российские банки."Хочу сказать об отключении от SWIFT. Понимаю, что в эти минуты, в эти часы эмоции выплескиваются через край, и что слова "соглашение SWIFT" звучат очень серьезно, но в этот момент… нужно сохранять холодную голову. Сейчас важно, что мы принимаем санкции, которые конкретно действуют, действуют целенаправленно на властную систему (в России - ред.), а не только громко звучат", - сказала министр, добавив, что "финансовые меры приняты, банки включены в санкционные списки, чтобы централизованное финансирование экономики не было обеспечено".По словам Бербок, вопрос об отключении от SWIFT изучался совместно с американскими партнерами, было установлено, что это решение имело бы "масштабный эффект", в результате которого "мы также не могли бы финансировать гуманитарные проекты", а также это означало бы, что люди в России, которые не "причастны к кровопролитию", столкнулись бы со сложностями, если, например, "внучка в Европе хотела бы перевести деньги бабушке, это было бы невозможно"."Поэтому в данный момент мы вносим в списки крупные банки, в отношении SWIFT будем смотреть", - добавила Бербок.
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775083103.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775036154_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_4417fa5c61207bd430bf1e3a3bab3ad3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мид германии, экономика, санкции, европа, swift, санкции в отношении россии
17:18 25.02.2022 (обновлено: 17:42 25.02.2022)
 
МИД Германии прокомментировал призывы отключить Россию от SWIFT

МИД Германии о призывах отключить Россию от SWIFT: нужно сохранять холодную голову

© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Chris Helgren/File Photo
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. Нужно сохранять холодную голову – так прокомментировала идею об отключении России от международной платежной системы SWIFT глава МИД ФРГ Анналена Бербок, добавив, что данная мера имела бы очень широкомасштабный эффект, в данный момент санкции ЕС распространяются только на крупные российские банки.
"Хочу сказать об отключении от SWIFT. Понимаю, что в эти минуты, в эти часы эмоции выплескиваются через край, и что слова "соглашение SWIFT" звучат очень серьезно, но в этот момент… нужно сохранять холодную голову. Сейчас важно, что мы принимаем санкции, которые конкретно действуют, действуют целенаправленно на властную систему (в России - ред.), а не только громко звучат", - сказала министр, добавив, что "финансовые меры приняты, банки включены в санкционные списки, чтобы централизованное финансирование экономики не было обеспечено".
По словам Бербок, вопрос об отключении от SWIFT изучался совместно с американскими партнерами, было установлено, что это решение имело бы "масштабный эффект", в результате которого "мы также не могли бы финансировать гуманитарные проекты", а также это означало бы, что люди в России, которые не "причастны к кровопролитию", столкнулись бы со сложностями, если, например, "внучка в Европе хотела бы перевести деньги бабушке, это было бы невозможно".
"Поэтому в данный момент мы вносим в списки крупные банки, в отношении SWIFT будем смотреть", - добавила Бербок.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:51
Кадыров назвал санкции "байденовскими баснями"
Опубликовано: Наталья Макарова
 
РоссияМИД ГерманииЭкономикаСанкцииЕвропаSWIFTСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала