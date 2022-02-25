https://ria.ru/20220225/swift-1775111234.html

МИД Германии прокомментировал призывы отключить Россию от SWIFT

МИД Германии прокомментировал призывы отключить Россию от SWIFT - РИА Новости, 25.02.2022

МИД Германии прокомментировал призывы отключить Россию от SWIFT

Нужно сохранять холодную голову – так прокомментировала идею об отключении России от международной платежной системы SWIFT глава МИД ФРГ Анналена Бербок,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:18

2022-02-25T17:18

2022-02-25T17:42

россия

мид германии

экономика

санкции

европа

swift

санкции в отношении россии

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БЕРЛИН, 25 фев – РИА Новости. Нужно сохранять холодную голову – так прокомментировала идею об отключении России от международной платежной системы SWIFT глава МИД ФРГ Анналена Бербок, добавив, что данная мера имела бы очень широкомасштабный эффект, в данный момент санкции ЕС распространяются только на крупные российские банки."Хочу сказать об отключении от SWIFT. Понимаю, что в эти минуты, в эти часы эмоции выплескиваются через край, и что слова "соглашение SWIFT" звучат очень серьезно, но в этот момент… нужно сохранять холодную голову. Сейчас важно, что мы принимаем санкции, которые конкретно действуют, действуют целенаправленно на властную систему (в России - ред.), а не только громко звучат", - сказала министр, добавив, что "финансовые меры приняты, банки включены в санкционные списки, чтобы централизованное финансирование экономики не было обеспечено".По словам Бербок, вопрос об отключении от SWIFT изучался совместно с американскими партнерами, было установлено, что это решение имело бы "масштабный эффект", в результате которого "мы также не могли бы финансировать гуманитарные проекты", а также это означало бы, что люди в России, которые не "причастны к кровопролитию", столкнулись бы со сложностями, если, например, "внучка в Европе хотела бы перевести деньги бабушке, это было бы невозможно"."Поэтому в данный момент мы вносим в списки крупные банки, в отношении SWIFT будем смотреть", - добавила Бербок.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775083103.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мид германии, экономика, санкции, европа, swift, санкции в отношении россии