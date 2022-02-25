https://ria.ru/20220225/swift-1775106885.html

Кулеба призвал отключить Россию от SWIFT

Кулеба призвал отключить Россию от SWIFT - РИА Новости, 25.02.2022

Кулеба призвал отключить Россию от SWIFT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поговорил с министром иностранных дел Японии Есимасой Хаяси, призвал отключить РФ от SWIFT, что, по его словам будет отвечать... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:02

2022-02-25T17:02

2022-02-25T17:02

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поговорил с министром иностранных дел Японии Есимасой Хаяси, призвал отключить РФ от SWIFT, что, по его словам будет отвечать интересам и Токио."Провел разговор с японским министром иностранных дел Есимасой Хаяси. Благодарен Японии за введение новых санкций в отношении России и предоставление Украине финансовой помощи. Запрет России на присутствии в SWIFT крайне необходим - и это также послужит интересам Японии. Мы также способы усилить обороны Украины", - написал Кулеба в Twitter.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, мид украины, дмитрий кулеба, япония, swift