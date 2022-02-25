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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/swift-1775106885.html
Кулеба призвал отключить Россию от SWIFT
Кулеба призвал отключить Россию от SWIFT - РИА Новости, 25.02.2022
Кулеба призвал отключить Россию от SWIFT
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поговорил с министром иностранных дел Японии Есимасой Хаяси, призвал отключить РФ от SWIFT, что, по его словам будет отвечать... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:02
2022-02-25T17:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
мид украины
дмитрий кулеба
япония
swift
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поговорил с министром иностранных дел Японии Есимасой Хаяси, призвал отключить РФ от SWIFT, что, по его словам будет отвечать интересам и Токио."Провел разговор с японским министром иностранных дел Есимасой Хаяси. Благодарен Японии за введение новых санкций в отношении России и предоставление Украине финансовой помощи. Запрет России на присутствии в SWIFT крайне необходим - и это также послужит интересам Японии. Мы также способы усилить обороны Украины", - написал Кулеба в Twitter.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина, мид украины, дмитрий кулеба, япония, swift
17:02 25.02.2022
 
Кулеба призвал отключить Россию от SWIFT

Глава МИД Украины Кулеба призвал отключить Россию от SWIFT

© REUTERS / POOL / Sergey DolzhenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / POOL / Sergey Dolzhenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поговорил с министром иностранных дел Японии Есимасой Хаяси, призвал отключить РФ от SWIFT, что, по его словам будет отвечать интересам и Токио.
"Провел разговор с японским министром иностранных дел Есимасой Хаяси. Благодарен Японии за введение новых санкций в отношении России и предоставление Украине финансовой помощи. Запрет России на присутствии в SWIFT крайне необходим - и это также послужит интересам Японии. Мы также способы усилить обороны Украины", - написал Кулеба в Twitter.
Девушка стоит возле банкомата - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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Платежи в России не остановятся при отключении от SWIFT, заявил эксперт
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМИД УкраиныДмитрий КулебаЯпонияSWIFT
 
 
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