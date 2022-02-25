https://ria.ru/20220225/swift-1775104197.html

Отключение от SWIFT не входит в подготовленные санкции, сообщил Блумберг

Отключение от SWIFT не входит в подготовленные санкции, сообщил Блумберг - РИА Новости, 25.02.2022

Отключение от SWIFT не входит в подготовленные санкции, сообщил Блумберг

Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT на данный момент не входит в список подготовленных санкций из-за опасений, связанных с... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:51

2022-02-25T16:51

2022-02-25T17:25

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украина

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT на данный момент не входит в список подготовленных санкций из-за опасений, связанных с энергопоставками, передает агентство Блумберг."Нежелание Европы идти на компромисс по своему энергоснабжению на данный момент привело к исключению одной из самых эффективных мер - отключения от SWIFT, доминирующей системой переводов в рамках мировых платежей - из списка международных санкций против России в связи с ее вторжением в Украину", - говорится в сообщении.По данным агентства, принятие этой меры сдерживается двумя факторами - сопротивлением со стороны Германии и Италии в связи с с опасениями по поводу энергоснабжения, а также опасениями, что это может "активизировать конкурирующие системы переводов, в том числе из Китая или из России, запущенную в 2014 году".Вместе с тем глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что дебаты об отключении России от SWIFT не сняты с повестки.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775106117.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/zapad-1775090268.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, swift, украина