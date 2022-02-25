Глава МИД Латвии призвал отключить Россию от SWIFT
Глава МИД Латвии Ринкевич призвал отключить Россию от SWIFT
© REUTERS / Chris Helgren/File PhotoЛоготип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT
РИГА, 25 фев – РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что Россию необходимо немедленно отключить от международной банковской системы SWIFT.
"Понимая, что нам нужно двигаться вперед быстро, мы считаем, что этот санкционный пакет необходимо немедленно расширить и усилить. Я не вижу причин, по которым SWIFT не может быть включен в санкционный пакет. Если мы не можем включить его сегодня, поскольку это проблема для одного-другого государства, тогда готовим третий пакет санкций", — сказал Ринкевич на пресс-конференции в пятницу.
Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины, которая, как заявил президент РФ Владимир Путин, является вынужденной мерой, обещают России новые жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Ольга Маркова