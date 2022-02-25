https://ria.ru/20220225/swift-1775043167.html

Отключение России от SWIFT сильно повлияет на Германию, заявили в Берлине

Отключение России от SWIFT сильно повлияет на Германию, заявили в Берлине - РИА Новости, 25.02.2022

Отключение России от SWIFT сильно повлияет на Германию, заявили в Берлине

Отключение РФ от SWIFT окажет существенное влияние на экономику Германии, этот шаг нужно тщательно подготовить, заявил официальный представитель кабмина ФРГ... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:00

2022-02-25T14:00

2022-02-25T14:22

в мире

германия

swift

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Отключение РФ от SWIFT окажет существенное влияние на экономику Германии, этот шаг нужно тщательно подготовить, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.Он отметил, что удивился, когда увидел сообщения СМИ, что только Германия выступила против."Как я понял, помимо прочих, Франция, Италия высказали возражения. Здесь два пункта. Первый: этот (принятый) санкционный пакет очень хорошо подготовлен, он должен быстро вступить в силу. Отключение от SWIFT нужно было бы тщательно подготовить, это оказало бы существенное влияние на транзакции в Германии, для немецких компаний, для бизнеса с Россией, а также для оплаты поставок газа", - заявил Хебештрайт на брифинге.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины вводят против России жесткие санкции. В том числе на Западе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

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германия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, swift