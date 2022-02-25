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https://ria.ru/20220225/swift-1775007632.html
В Госдуме оценили риски отключения России от SWIFT
В Госдуме оценили риски отключения России от SWIFT - РИА Новости, 25.02.2022
В Госдуме оценили риски отключения России от SWIFT
Возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT не драматично и не смертельно, поскольку есть запасные каналы передачи финансовой информации, заявил... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:26
2022-02-25T17:02
экономика
россия
swift
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT не драматично и не смертельно, поскольку есть запасные каналы передачи финансовой информации, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции. В том числе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT."Отключение России от SWIFT - неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился и начал активно использоваться в середине 90-х, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации, очевидно, они могут быть восстановлены", - сказал Аксаков в видеоинтервью "Парламентской газете".Он напомнил, что в России создан аналог SWIFT - Система передачи финансовых сообщений, в которой уже большое количество участников. "Больше 400 участников, крупнейших российских организаций, и это больше, чем в SWIFT наших организаций", - отметил Аксаков."Такой же аналог есть в Китае, соединить два аналога - особой технологической проблемы нет, в этом направлении работа велась, поэтому взаиморасчеты, скажем, с Китаем проблем испытывать не будут. Индийцы интересовались применением нашей системы, очевидно, это тоже может быть задействовано", - заключил Аксаков.
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экономика, россия, swift, санкции в отношении россии
12:26 25.02.2022 (обновлено: 17:02 25.02.2022)
 
В Госдуме оценили риски отключения России от SWIFT

Депутат Аксаков: возможное отключение России от SWIFT не драматично и не смертельно

© Фото : SWIFTЛоготип SWIFT
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Фото : SWIFT
Логотип SWIFT
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Возможное отключение РФ от межбанковской системы SWIFT не драматично и не смертельно, поскольку есть запасные каналы передачи финансовой информации, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Страны Запада в ответ на специальную военную операцию по демилитаризации Украины обещают России новые жесткие санкции. В том числе звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT.
"Отключение России от SWIFT - неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился и начал активно использоваться в середине 90-х, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации, очевидно, они могут быть восстановлены", - сказал Аксаков в видеоинтервью "Парламентской газете".
Он напомнил, что в России создан аналог SWIFT - Система передачи финансовых сообщений, в которой уже большое количество участников. "Больше 400 участников, крупнейших российских организаций, и это больше, чем в SWIFT наших организаций", - отметил Аксаков.
"Такой же аналог есть в Китае, соединить два аналога - особой технологической проблемы нет, в этом направлении работа велась, поэтому взаиморасчеты, скажем, с Китаем проблем испытывать не будут. Индийцы интересовались применением нашей системы, очевидно, это тоже может быть задействовано", - заключил Аксаков.
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Опубликовано: Влада Копылова
 
ЭкономикаРоссияSWIFTСанкции в отношении России
 
 
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