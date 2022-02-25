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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/sud-1775129511.html
В Госдуме призвали судить Турчинова и Порошенко
В Госдуме призвали судить Турчинова и Порошенко - РИА Новости, 25.02.2022
В Госдуме призвали судить Турчинова и Порошенко
Первый замглавы комитета по СНГ Виктор Водолацкий считает, что по итогу действий на Украине необходимо предать суду экс-президента страны Петра Порошенко,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:12
2022-02-25T18:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
госдума рф
виктор водолацкий
александр турчинов
петр порошенко
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первый замглавы комитета по СНГ Виктор Водолацкий считает, что по итогу действий на Украине необходимо предать суду экс-президента страны Петра Порошенко, бывшего исполняющего обязанности главы государства Александра Турчинова, кроме того, Киев должен отказаться от идеологии "укрофашизма"."Часто общаюсь с жителями многих городов Украины. Все они убеждены в том, что Зеленский сам ничего не решает, он является марионеткой. Его призыв к переговорам лишь все затянет. Он ведет двойную игру", - заявил Водолацкий РИА Новости. По его словам, Киев должен отказаться от идеологии "укрофашизма", кроме того, по итогам действий РФ нужно обязательно привлечь к суду экс-спикера Верховной Рады и и.о. президента Украины в 2014 году Александра Турчинова, экс-президента страны Петра Порошенко, потому что они причастны к преступлениям против народа Украины.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Кирилл Волков
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в мире, россия, госдума рф, виктор водолацкий, александр турчинов, петр порошенко, украина, ситуация в днр и лнр
18:12 25.02.2022
 
В Госдуме призвали судить Турчинова и Порошенко

Депутат Водолацкий: по итогам операции на Украине нужно судить Турчинова и Порошенко

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанк Александр Турчинов, Петр Порошенко и Арсений Яценюк
 Александр Турчинов, Петр Порошенко и Арсений Яценюк - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Александр Турчинов, Петр Порошенко и Арсений Яценюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первый замглавы комитета по СНГ Виктор Водолацкий считает, что по итогу действий на Украине необходимо предать суду экс-президента страны Петра Порошенко, бывшего исполняющего обязанности главы государства Александра Турчинова, кроме того, Киев должен отказаться от идеологии "укрофашизма".
"Часто общаюсь с жителями многих городов Украины. Все они убеждены в том, что Зеленский сам ничего не решает, он является марионеткой. Его призыв к переговорам лишь все затянет. Он ведет двойную игру", - заявил Водолацкий РИА Новости. По его словам, Киев должен отказаться от идеологии "укрофашизма", кроме того, по итогам действий РФ нужно обязательно привлечь к суду экс-спикера Верховной Рады и и.о. президента Украины в 2014 году Александра Турчинова, экс-президента страны Петра Порошенко, потому что они причастны к преступлениям против народа Украины.
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 00:31
Премьер Украины прокомментировал дело о госизмене Порошенко
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияГосдума РФВиктор ВодолацкийАлександр ТурчиновПетр ПорошенкоУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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