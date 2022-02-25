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В Госдуме призвали судить Турчинова и Порошенко

В Госдуме призвали судить Турчинова и Порошенко - РИА Новости, 25.02.2022

В Госдуме призвали судить Турчинова и Порошенко

Первый замглавы комитета по СНГ Виктор Водолацкий считает, что по итогу действий на Украине необходимо предать суду экс-президента страны Петра Порошенко,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:12

2022-02-25T18:12

2022-02-25T18:12

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петр порошенко

украина

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Первый замглавы комитета по СНГ Виктор Водолацкий считает, что по итогу действий на Украине необходимо предать суду экс-президента страны Петра Порошенко, бывшего исполняющего обязанности главы государства Александра Турчинова, кроме того, Киев должен отказаться от идеологии "укрофашизма"."Часто общаюсь с жителями многих городов Украины. Все они убеждены в том, что Зеленский сам ничего не решает, он является марионеткой. Его призыв к переговорам лишь все затянет. Он ведет двойную игру", - заявил Водолацкий РИА Новости. По его словам, Киев должен отказаться от идеологии "укрофашизма", кроме того, по итогам действий РФ нужно обязательно привлечь к суду экс-спикера Верховной Рады и и.о. президента Украины в 2014 году Александра Турчинова, экс-президента страны Петра Порошенко, потому что они причастны к преступлениям против народа Украины.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, госдума рф, виктор водолацкий, александр турчинов, петр порошенко, украина, ситуация в днр и лнр