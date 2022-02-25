https://ria.ru/20220225/stroyka-1775112528.html
Трехэтажное здание речного вокзала построят в ОЭЗ "Завидово"
Трехэтажное здание речного вокзала построят в ОЭЗ "Завидово" - РИА Новости, 25.02.2022
Трехэтажное здание речного вокзала построят в ОЭЗ "Завидово"
В особой экономической зоне "Завидово" Конаковского района Тверской области построят трехэтажное здание речного вокзала, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:26
2022-02-25T17:26
2022-02-25T17:26
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ. 25 фев – РИА Новости. В особой экономической зоне "Завидово" Конаковского района Тверской области построят трехэтажное здание речного вокзала, сообщает пресс-служба регионального правительства.На заседании правительства Тверской области в пятницу внесены изменения в региональные госпрограммы для обеспечения строительства здания речного вокзала в ОЭЗ "Завидово"."Строительство порта и речного вокзала позволит Тверской области стать одним из ключевых центров речного туризма федерального уровня. Сегодня идёт активное развитие нашей туристско-рекреационной зоны. Мы закончили первый этап – запущен процесс заполнения водой акватории порта. Сегодня принимали решение о вхождении в новый этап реализации проекта – это строительство здания речного вокзала в акватории порта. Планируется создание многофункционального портового вокзала", - сообщил журналистам после заседания правительства губернатор региона Игорь Руденя.В настоящее время разработана проектно-сметная документация на объект, получено заключение государственной экспертизы. По проекту высота трёхэтажного здания речного вокзала составит 44 метра. Ключевым для пассажиров будет первый этаж вокзала, где создадут вестибюльно-рекреационный, торговый, санитарно-технический блоки, а также обеденную зону.Речной порт I категории в Завидово будет включать три причальных фронта, что позволит принимать до семи круизных судов одновременно, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2 тысячи человек, отметили в пресс-службе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя
ТВЕРЬ. 25 фев – РИА Новости. В особой экономической зоне "Завидово" Конаковского района Тверской области построят трехэтажное здание речного вокзала, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На заседании правительства Тверской области
в пятницу внесены изменения в региональные госпрограммы для обеспечения строительства здания речного вокзала в ОЭЗ "Завидово".
"Строительство порта и речного вокзала позволит Тверской области стать одним из ключевых центров речного туризма федерального уровня. Сегодня идёт активное развитие нашей туристско-рекреационной зоны. Мы закончили первый этап – запущен процесс заполнения водой акватории порта. Сегодня принимали решение о вхождении в новый этап реализации проекта – это строительство здания речного вокзала в акватории порта. Планируется создание многофункционального портового вокзала", - сообщил журналистам после заседания правительства губернатор региона Игорь Руденя
.
В настоящее время разработана проектно-сметная документация на объект, получено заключение государственной экспертизы. По проекту высота трёхэтажного здания речного вокзала составит 44 метра. Ключевым для пассажиров будет первый этаж вокзала, где создадут вестибюльно-рекреационный, торговый, санитарно-технический блоки, а также обеденную зону.
Речной порт I категории в Завидово будет включать три причальных фронта, что позволит принимать до семи круизных судов одновременно, а среднесуточный пассажирооборот превысит 2 тысячи человек, отметили в пресс-службе.
Опубликовано: Артем Смирнов