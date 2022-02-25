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Associated Press: у правительственного квартала в Киеве раздается стрельба

Associated Press: у правительственного квартала в Киеве раздается стрельба - РИА Новости, 25.02.2022

Associated Press: у правительственного квартала в Киеве раздается стрельба

Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о звуках стрельбы возле правительственного квартала в столице Украины Киеве. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:06

2022-02-25T12:06

2022-02-25T12:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

киев

украина

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о звуках стрельбы возле правительственного квартала в столице Украины Киеве.Другие подробности не приводятся.Утром в четверг президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, киев, украина