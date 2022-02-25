12:06 25.02.2022 (обновлено: 12:36 25.02.2022)
Associated Press: у правительственного квартала в Киеве раздается стрельба
Associated Press сообщило о признаках стрельбы у правительственного квартала в Киеве
© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило о звуках стрельбы возле правительственного квартала в столице Украины Киеве.
Другие подробности не приводятся.
Утром в четверг президент Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Влада Копылова