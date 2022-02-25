https://ria.ru/20220225/stolknoveniya-1775126908.html

Путин: основные столкновения на Украине происходят с нацформированиями

Путин: основные столкновения на Украине происходят с нацформированиями - РИА Новости, 25.02.2022

Путин: основные столкновения на Украине происходят с нацформированиями

Основные столкновения в ходе спецоперации РФ в отношении Украины происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:01

2022-02-25T18:01

2022-02-25T18:12

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Основные столкновения в ходе спецоперации РФ в отношении Украины происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями, заявил в пятницу президент России Владимир Путин."Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, который, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, с которыми он решил обсудить ход спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20220225/putin-1775121200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, ситуация в днр и лнр