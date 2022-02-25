https://ria.ru/20220225/stolknoveniya-1775126908.html
Путин: основные столкновения на Украине происходят с нацформированиями
Путин: основные столкновения на Украине происходят с нацформированиями - РИА Новости, 25.02.2022
Путин: основные столкновения на Украине происходят с нацформированиями
Основные столкновения в ходе спецоперации РФ в отношении Украины происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:01
2022-02-25T18:01
2022-02-25T18:12
обострение ситуации в днр и лнр
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украина
донбасс
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Основные столкновения в ходе спецоперации РФ в отношении Украины происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями, заявил в пятницу президент России Владимир Путин."Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, который, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, с которыми он решил обсудить ход спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220225/putin-1775121200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, ситуация в днр и лнр
18:01 25.02.2022 (обновлено: 18:12 25.02.2022)
Путин: основные столкновения на Украине происходят с нацформированиями
Президент Путин: основные столкновения в ходе спецоперации происходят с нацформированиями