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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/stolknoveniya-1775126908.html
Путин: основные столкновения на Украине происходят с нацформированиями
Путин: основные столкновения на Украине происходят с нацформированиями - РИА Новости, 25.02.2022
Путин: основные столкновения на Украине происходят с нацформированиями
Основные столкновения в ходе спецоперации РФ в отношении Украины происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:01
2022-02-25T18:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
донбасс
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Основные столкновения в ходе спецоперации РФ в отношении Украины происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями, заявил в пятницу президент России Владимир Путин."Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, который, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, с которыми он решил обсудить ход спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20220225/putin-1775121200.html
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в мире, россия, украина, донбасс, владимир путин, ситуация в днр и лнр
18:01 25.02.2022 (обновлено: 18:12 25.02.2022)
 
Путин: основные столкновения на Украине происходят с нацформированиями

Президент Путин: основные столкновения в ходе спецоперации происходят с нацформированиями

© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время обращения
Президент РФ Владимир Путин во время обращения - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента РФ
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Основные столкновения в ходе спецоперации РФ в отношении Украины происходят не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.
"Основные боестолкновения российской армии, как и ожидалось, происходят не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, который, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, с которыми он решил обсудить ход спецоперации на Украине.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 17:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Националисты на Украине подстрекают местных военных, заявил Путин
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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