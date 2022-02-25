Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/putin-1774968018.html
Путин проводит заседание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Путин проводит заседание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.02.2022
Путин проводит заседание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:41
2022-02-25T17:41
владимир путин
россия
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774966894_0:71:1923:1153_1920x0_80_0_0_da1c5a888bd9505597dde9c81fd99830.jpg
Президент России Владимир Путин проводит заседание с постоянными членами Совета безопасности.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Станислав Ванд
Станислав Ванд
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
LIVE: Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности
LIVE: Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности
2022-02-25T17:41
true
PT2M26S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1774966894_147:0:1778:1223_1920x0_80_0_0_279d64e5216c9b3ade3295a27334e31e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, совет безопасности рф, видео
Путин проводит заседание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание с постоянными членами Совета безопасности.
2022-02-25T17:41
true
PT2M26S
17:41 25.02.2022
 

Путин проводит заседание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин проводит заседание с постоянными членами Совета безопасности.
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Владимир ПутинРоссияСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала