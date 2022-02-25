https://ria.ru/20220225/putin-1774968018.html
Путин проводит заседание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Путин проводит заседание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция - РИА Новости, 25.02.2022
Путин проводит заседание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание с постоянными членами Совета безопасности. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:41
2022-02-25T17:41
2022-02-25T17:41
владимир путин
россия
совет безопасности рф
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Президент России Владимир Путин проводит заседание с постоянными членами Совета безопасности.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности
LIVE: Путин проводит встречу с постоянными членами Совета Безопасности
2022-02-25T17:41
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PT2M26S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, совет безопасности рф, видео
Путин проводит заседание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание с постоянными членами Совета безопасности.
2022-02-25T17:41
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PT2M26S
Путин проводит заседание с постоянными членами Совбеза. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит заседание с постоянными членами Совета безопасности.
Опубликовано: Станислав Ванд