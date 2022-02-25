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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/status-1775027731.html
В Кремле оценили заявление Зеленского о нейтральном статусе Украины
В Кремле оценили заявление Зеленского о нейтральном статусе Украины - РИА Новости, 25.02.2022
В Кремле оценили заявление Зеленского о нейтральном статусе Украины
В Кремле считают заявление о готовности Владимира Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины "движением в сторону позитива", сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:23
2022-02-25T13:28
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
украина
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле считают заявление о готовности Владимира Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины "движением в сторону позитива", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Скорее, это движение в сторону позитива, теперь нам предстоит его проанализировать. Большего я не могу сказать", - отметил Песков.Украина готова к переговорам с РФ о нейтральном статусе, но должна получить гарантии безопасности, сообщили ранее украинские СМИ со ссылкой на советника главы офиса президента Михаила Подоляка.Зеленский же заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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дмитрий песков, украина, владимир зеленский, россия
13:23 25.02.2022 (обновлено: 13:28 25.02.2022)
 
В Кремле оценили заявление Зеленского о нейтральном статусе Украины

Песков назвал заявление Зеленского о нейтралитете Украины "движением в сторону позитива"

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле считают заявление о готовности Владимира Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины "движением в сторону позитива", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Скорее, это движение в сторону позитива, теперь нам предстоит его проанализировать. Большего я не могу сказать", - отметил Песков.
Украина готова к переговорам с РФ о нейтральном статусе, но должна получить гарантии безопасности, сообщили ранее украинские СМИ со ссылкой на советника главы офиса президента Михаила Подоляка.
Зеленский же заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Премьер Италии заявил, что Зеленский не вышел с ним на связь
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДмитрий ПесковУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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