https://ria.ru/20220225/status-1775027731.html
В Кремле оценили заявление Зеленского о нейтральном статусе Украины
В Кремле оценили заявление Зеленского о нейтральном статусе Украины - РИА Новости, 25.02.2022
В Кремле оценили заявление Зеленского о нейтральном статусе Украины
В Кремле считают заявление о готовности Владимира Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины "движением в сторону позитива", сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:23
2022-02-25T13:23
2022-02-25T13:28
обострение ситуации в днр и лнр
дмитрий песков
украина
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле считают заявление о готовности Владимира Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины "движением в сторону позитива", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Скорее, это движение в сторону позитива, теперь нам предстоит его проанализировать. Большего я не могу сказать", - отметил Песков.Украина готова к переговорам с РФ о нейтральном статусе, но должна получить гарантии безопасности, сообщили ранее украинские СМИ со ссылкой на советника главы офиса президента Михаила Подоляка.Зеленский же заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, украина, владимир зеленский, россия
13:23 25.02.2022 (обновлено: 13:28 25.02.2022)
В Кремле оценили заявление Зеленского о нейтральном статусе Украины
Песков назвал заявление Зеленского о нейтралитете Украины "движением в сторону позитива"