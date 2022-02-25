https://ria.ru/20220225/status-1775027731.html

В Кремле оценили заявление Зеленского о нейтральном статусе Украины

В Кремле оценили заявление Зеленского о нейтральном статусе Украины - РИА Новости, 25.02.2022

В Кремле оценили заявление Зеленского о нейтральном статусе Украины

В Кремле считают заявление о готовности Владимира Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины "движением в сторону позитива", сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:23

2022-02-25T13:23

2022-02-25T13:28

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

украина

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. В Кремле считают заявление о готовности Владимира Зеленского обсуждать нейтральный статус Украины "движением в сторону позитива", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Скорее, это движение в сторону позитива, теперь нам предстоит его проанализировать. Большего я не могу сказать", - отметил Песков.Украина готова к переговорам с РФ о нейтральном статусе, но должна получить гарантии безопасности, сообщили ранее украинские СМИ со ссылкой на советника главы офиса президента Михаила Подоляка.Зеленский же заявил, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775019509.html

украина

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, украина, владимир зеленский, россия