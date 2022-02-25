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Псаки: вести дела в отношениях с Россией как обычно больше не получится

Псаки: вести дела в отношениях с Россией как обычно больше не получится - РИА Новости, 26.02.2022

Псаки: вести дела в отношениях с Россией как обычно больше не получится

Отношения РФ и США не в том состоянии, чтобы вести дела как обычно, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.02.2022

2022-02-25T23:51

2022-02-25T23:51

2022-02-26T09:58

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Отношения РФ и США не в том состоянии, чтобы вести дела как обычно, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Сейчас не момент, когда мы ведем дела как обычно. Деэскалация помогла бы вернуть нас в такое положение", - сказала Псаки на брифинге.Она подчеркнула, что у американского лидера Джо Байдена нет намерений вовлекаться в работу с главой РФ Владимиром Путиным, более того, против президента России введены санкции - "очень редкий шаг".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире