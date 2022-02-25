Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/ssha-1775188949.html
Псаки: вести дела в отношениях с Россией как обычно больше не получится
Псаки: вести дела в отношениях с Россией как обычно больше не получится - РИА Новости, 26.02.2022
Псаки: вести дела в отношениях с Россией как обычно больше не получится
Отношения РФ и США не в том состоянии, чтобы вести дела как обычно, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-25T23:51
2022-02-26T09:58
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928127_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_ed3f47e19aa56f7ee208e4e0dc9da99c.jpg
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Отношения РФ и США не в том состоянии, чтобы вести дела как обычно, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Сейчас не момент, когда мы ведем дела как обычно. Деэскалация помогла бы вернуть нас в такое положение", - сказала Псаки на брифинге.Она подчеркнула, что у американского лидера Джо Байдена нет намерений вовлекаться в работу с главой РФ Владимиром Путиным, более того, против президента России введены санкции - "очень редкий шаг".
https://ria.ru/20220226/vizy-1775195871.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Петр Попадюк
Петр Попадюк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601928127_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_2032872849f954939a0aa454ac06af13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире
23:51 25.02.2022 (обновлено: 09:58 26.02.2022)
 
Псаки: вести дела в отношениях с Россией как обычно больше не получится

Представитель Белого дома Псаки: вести дела в отношениях с Россией как раньше не получится

© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Отношения РФ и США не в том состоянии, чтобы вести дела как обычно, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
"Сейчас не момент, когда мы ведем дела как обычно. Деэскалация помогла бы вернуть нас в такое положение", - сказала Псаки на брифинге.
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
01:17
ЕС прекращает действие соглашения с Россией по упрощенной выдаче виз
Она подчеркнула, что у американского лидера Джо Байдена нет намерений вовлекаться в работу с главой РФ Владимиром Путиным, более того, против президента России введены санкции - "очень редкий шаг".
Опубликовано: Петр Попадюк
 
СШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала