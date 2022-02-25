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Псаки: вести дела в отношениях с Россией как обычно больше не получится
Псаки: вести дела в отношениях с Россией как обычно больше не получится - РИА Новости, 26.02.2022
Псаки: вести дела в отношениях с Россией как обычно больше не получится
Отношения РФ и США не в том состоянии, чтобы вести дела как обычно, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 26.02.2022
2022-02-25T23:51
2022-02-25T23:51
2022-02-26T09:58
сша
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Отношения РФ и США не в том состоянии, чтобы вести дела как обычно, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки."Сейчас не момент, когда мы ведем дела как обычно. Деэскалация помогла бы вернуть нас в такое положение", - сказала Псаки на брифинге.Она подчеркнула, что у американского лидера Джо Байдена нет намерений вовлекаться в работу с главой РФ Владимиром Путиным, более того, против президента России введены санкции - "очень редкий шаг".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, в мире
23:51 25.02.2022 (обновлено: 09:58 26.02.2022)
Псаки: вести дела в отношениях с Россией как обычно больше не получится
Представитель Белого дома Псаки: вести дела в отношениях с Россией как раньше не получится